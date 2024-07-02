Японія допоможе відбудувати дитячий садок в Одесі, пошкоджений ракетним ударом

1 липня 2024 року між мером Йокогами Такехару Яманакою та директоркою Представництва UNDP (Програма розвитку ООН) у Токіо Хідеко Хадзіаліч було підписано Угоду щодо співпраці у відбудові об’єктів соціальної інфраструктури в Україні, особливо в Одесі та прилеглих районах.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Згідно з повідомленням, місто Йокогама та UNDP в Україні розпочнуть співпрацю шляхом сприяння відновленню дитячого садка №141, який було пошкоджено внаслідок ракетного удару по Одесі.

Зазначається, що ініціатива зосереджена на відновленні трьох ключових будівель дитячого садка: головної будівлі, яка є об'єктом культурної спадщини; двоповерхового блоку для догляду за дітьми та гуртожитку, а також новішої будівлі, які потребують ремонту.

Фото: Одеська міська рада

Після цього місто Йокогама та UNDP в Україні об’єднають зусилля, щоб забезпечити ці будівлі усім необхідним обладнанням та навчальними матеріалами для дітей.

Метою відбудови є створення безпечного навчального середовища для дітей в Одесі завдяки партнерству між UNDP, Йокогамою та органами місцевого самоврядування.

Мер Одеси Геннадій Труханов у своєму відеозверненні висловив вдячність за підтримку партнерів.

"Підписання цієї угоди підтверджує багатосторонню співпрацю Одеси, Йокогами та UNDP. Разом ми зможемо повернути дітям важливу частину їхнього дитинства", - заявив він.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія взяла патронат над відбудовою Одеси та розпочала активну співпрацю з ЮНЕСКО з цього питання.

Також повідомлялося, що Італія планує підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.