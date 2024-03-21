Рада поддержала временную передачу полномочий Запорожского облсовета Запорожской ОВА

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали передачу полномочий Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации на период военного положения.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за постановление о предоставлении Запорожской ОВА, начальнику Запорожской ОВА полномочий, предусмотренных частью третьей статьи 10 и частью третьей статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", проголосовало 236 парламентариев.

Также о принятом решении сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Моя коллега пять раз собирала сессию. Пять раз. К сожалению, кворума ни разу не было. В Запорожском облсовете 7 фракций и 84 депутата. В частности, и те политические силы, которые представлены в Парламенте. Более 22 депутатов не собиралось", – отметил он.

Фото: Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук / Facebook

"Фронтовая область, более 70% которой временно оккупирована, продолжаются бои, множество вопросов требует решения. Не собираться на сессии – недопустимо. Если депутаты не хотят или не могут выполнять свои полномочия и работать во фронтовом регионе – решение о передаче полномочий вполне обосновано. Это прецедент, обусловленный действиями депутатского корпуса. Думаю, в других советах депутаты будут понимать: не можете собраться - ваши полномочия передадут ОВА. Все должны работать на победу Украины и в интересах своей области", - сказал глава Днепропетровского облсовета.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил президента Зеленского и каждого народного депутата за объединенную позицию, которая решает многие проблемы прифронтовой области.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облсовета были переданы Запорожской ОВА, что позволило обеспечить непрерывное финансирование зарплат, социальных выплат, энергоносителей и помогать Силам обороны Украины.

"В Запорожском облсовете оставались ограниченные самоуправляющиеся полномочия: принятие управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства. Несмотря на это, областной совет за 2 года войны не принял ни одного вопроса жизнедеятельности области. Председатель областного совета пять раз созывала сессии, но у некоторых депутатов не было желания работать", - объяснил Федоров.

По его словам, последствия таких действий крайне негативны – несколько сотен нерешенных вопросов, замороженные инвестиции со стороны международных партнеров, трудовые коллективы без руководителей, проблемы с эвакуированными областными учреждениями.

"С сегодняшнего дня и до конца военного положения этими вопросами будет заниматься Запорожская областная военная администрация. Громкие заявления по роспуску Запорожского областного совета - это откровенная манипуляция. Полномочия областного совета будут автоматически обновлены по завершению военного положения. Аппарат областного совета продолжает работать, но в новом, более интенсивном формате", - подытожил глава Запорожской ОВА.

Напомним, указ о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации президент Зеленский подписал в феврале 2024 года.

Добавим, что 29 февраля на заседании Совета обороны Запорожской области было принято решение об уменьшении продолжительности комендантского часа на территории города Запорожья и Запорожского района.