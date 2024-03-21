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Рада поддержала временную передачу полномочий Запорожского облсовета Запорожской ОВА
Депутаты Верховной Рады Украины поддержали передачу полномочий Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации на период военного положения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за постановление о предоставлении Запорожской ОВА, начальнику Запорожской ОВА полномочий, предусмотренных частью третьей статьи 10 и частью третьей статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", проголосовало 236 парламентариев.
Также о принятом решении сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Моя коллега пять раз собирала сессию. Пять раз. К сожалению, кворума ни разу не было. В Запорожском облсовете 7 фракций и 84 депутата. В частности, и те политические силы, которые представлены в Парламенте. Более 22 депутатов не собиралось", – отметил он.
"Фронтовая область, более 70% которой временно оккупирована, продолжаются бои, множество вопросов требует решения. Не собираться на сессии – недопустимо. Если депутаты не хотят или не могут выполнять свои полномочия и работать во фронтовом регионе – решение о передаче полномочий вполне обосновано. Это прецедент, обусловленный действиями депутатского корпуса. Думаю, в других советах депутаты будут понимать: не можете собраться - ваши полномочия передадут ОВА. Все должны работать на победу Украины и в интересах своей области", - сказал глава Днепропетровского облсовета.
В свою очередь глава Запорожской ОВА Иван Федоров поблагодарил президента Зеленского и каждого народного депутата за объединенную позицию, которая решает многие проблемы прифронтовой области.
Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облсовета были переданы Запорожской ОВА, что позволило обеспечить непрерывное финансирование зарплат, социальных выплат, энергоносителей и помогать Силам обороны Украины.
"В Запорожском облсовете оставались ограниченные самоуправляющиеся полномочия: принятие управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства. Несмотря на это, областной совет за 2 года войны не принял ни одного вопроса жизнедеятельности области. Председатель областного совета пять раз созывала сессии, но у некоторых депутатов не было желания работать", - объяснил Федоров.
По его словам, последствия таких действий крайне негативны – несколько сотен нерешенных вопросов, замороженные инвестиции со стороны международных партнеров, трудовые коллективы без руководителей, проблемы с эвакуированными областными учреждениями.
"С сегодняшнего дня и до конца военного положения этими вопросами будет заниматься Запорожская областная военная администрация. Громкие заявления по роспуску Запорожского областного совета - это откровенная манипуляция. Полномочия областного совета будут автоматически обновлены по завершению военного положения. Аппарат областного совета продолжает работать, но в новом, более интенсивном формате", - подытожил глава Запорожской ОВА.
Напомним, указ о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской облгосадминистрации президент Зеленский подписал в феврале 2024 года.
Добавим, что 29 февраля на заседании Совета обороны Запорожской области было принято решение об уменьшении продолжительности комендантского часа на территории города Запорожья и Запорожского района.