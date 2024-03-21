Рада підтримала тимчасову передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької ОВА

Депутати Верховної Ради України підтримали передачу повноважень Запорізької обласної ради до Запорізької обласної військової адміністрації на період воєнного стану.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за постанову про надання Запорізькій ОВА, начальнику Запорізької ОВА повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", проголосувало 236 парламентарів.

Також про ухвалене рішення повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Моя колега пʼять разів збирала сесію. Пʼять разів. На жаль, кворуму жодного разу не було. В Запорізькій облраді 7 фракцій і 84 депутати. Зокрема, й ті політичні сили, які представлені в Парламенті. Більше 22-х депутатів не збиралося", - зазначив він.

Фото: Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук / Facebook

"Фронтова область, понад 70% якої тимчасово окуповано, тривають бої, безліч питань потребують вирішення. Не збиратися на сесії – неприпустимо. Якщо депутати не хочуть або не можуть виконувати свої повноваження і працювати у фронтовому регіоні – рішення про передачу повноважень цілком обґрунтоване. Це прецедент, обумовлений діями депутатського корпусу. Думаю, в інших радах депутати розумітимуть: не можете зібратися – ваші повноваження передадуть ОВА. Всі повинні працювати на перемогу України та в інтересах своєї області", - висловився очільник Дніпропетровської облради.

Своєю чергою голова Запорізької ОВА Іван Федоров подякував президенту Зеленському і кожному народному депутату за обʼєднану позицію, яка розв'язує багато проблем прифронтової області.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА, що дозволило забезпечити безперервне фінансування зарплат, соціальних виплат, енергоносіїв та допомагати Силам оборони України.

"У Запорізькій облраді залишалися обмежені самоврядні повноваження: прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. Попри це, обласна рада за 2 роки війни не ухвалила жодного питання життєдіяльності області. Голова обласної ради п'ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати", - пояснив Федоров.

За його словами, наслідки таких дій вкрай негативні - декілька сотень невирішених питань, заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів, трудові колективи без керівників, проблеми з евакуйованими обласними закладами.

"Відсьогодні та до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися Запорізька обласна військова адміністрація. Гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради - це відверта маніпуляція. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі", - підсумував голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації президент Зеленський підписав у лютому 2024 року.

Додамо, що 29 лютого на засіданні Ради оборони Запорізької області ухвалили рішення про зменшення тривалості комендантської години на території міста Запоріжжя та Запорізького району.