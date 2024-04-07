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- Война в Украине
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Британская разведка назвала ежедневные потери российских солдат в Украине
Среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки - до 913 человек в сутки.
Такую статистику публикует Министерство обороны Великобритании.
В ведомстве отмечают, что уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.
"Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и переподготовки после захвата Авдеевки и намерение снизить уведомление о гибели во время российского обучения", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В разведке сообщают, что с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска ежедневно несли в среднем 658 потерь, причем потери увеличивались из года в год: 400 в 2022 году, 693 в 2023 году и 913 в течение первого квартала 2024 года.
Сообщается, что эта статистика показывает, насколько враг зависит от человеческого ресурса и вынужден постоянно пополнять ряды мобилизованными, чтобы поддерживать давление на украинских воинов.
Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510. За последние сутки армия РФ уменьшилась на 820 солдат.
Кроме того, враг потерял:
- танков ‒ 7074 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
- РСЗО – 1036 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61) ед,
- крылатых ракет ‒ 2064 (+4) ед,
- кораблей /катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,
- специальной техники – 1864 (+10) ед.
Заметим, армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.