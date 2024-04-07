Британская разведка назвала ежедневные потери российских солдат в Украине

Среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки - до 913 человек в сутки.

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Такую статистику публикует Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.

"Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и переподготовки после захвата Авдеевки и намерение снизить уведомление о гибели во время российского обучения", - говорится в сообщении.

В разведке сообщают, что с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска ежедневно несли в среднем 658 потерь, причем потери увеличивались из года в год: 400 в 2022 году, 693 в 2023 году и 913 в течение первого квартала 2024 года.

Сообщается, что эта статистика показывает, насколько враг зависит от человеческого ресурса и вынужден постоянно пополнять ряды мобилизованными, чтобы поддерживать давление на украинских воинов.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510. За последние сутки армия РФ уменьшилась на 820 солдат.

Кроме того, враг потерял:

танков ‒ 7074 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13551 (+54) ед,

артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,

РСЗО – 1036 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 749 (+0) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61) ед,

крылатых ракет ‒ 2064 (+4) ед,

кораблей /катеров ‒ 26 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед,

специальной техники – 1864 (+10) ед.

Заметим, армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.