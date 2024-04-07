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Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Британська розвідка назвала щоденні втрати російських солдат в Україні

Британська розвідка назвала щоденні втрати російських солдат в Україні
Російські солдати. Фото: РосЗМІ

Середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.

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Таку статистику публікує Міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві зазначають, що зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.

"Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та перепідготовки після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час російського навчання", - йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомляють, що з моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат, причому втрати збільшувалися з року в рік: 400 у 2022 році, 693 у 2023 році та 913 протягом першого кварталу 2024 року.

Повідомляється, що ця статистика показує, наскільки ворог залежний від людського ресурсу і вимушений постійно поповнювати ряди мобілізованими, щоб підтримувати тиск на українських воїнів.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447510. За останню добу армія РФ зменшилася на 820 солдат.

Окрім цього, ворог втратив:

  • танків ‒ 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
  • артилерійських систем – 11316 (+54) од,
  • РСЗВ – 1036 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 749 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61) од,
  • крилатих ракет ‒ 2064 (+4) од,
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1864 (+10) од.

Зауважимо, армія РФ зазнає значних втрат по всій лінії фронту в Україні, що ледве встигає поповнювати свої резерви.

Автор:
Тетяна Гойденко