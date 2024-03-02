Минобороны тестирует бронежилет-трансформер для морских пехотинцев

Минобороны приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ, которые в воде трансформируются в спасательные.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что особенность такого бронежилета состоит в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.

Новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Планируется, что такие модули можно использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

«В Миноборону поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно когда речь идет о спецназначенцах», – отметил Виталий Половенко, заместитель министра обороны.

Он добавил, что несколько образцов таких «плавучих бронежилетов» ведомство передало в части для испытаний.

"Если этот этап будет успешным, мы приступим к лабораторным испытаниям", - подчеркнул Виталий Половенко.

Напомним, Министерство обороны утвердило уже второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании "Темп – 3000".

В отличие от первого сертифицированного образца от "Украинской брони", где бронеплита имела изогнутую форму, в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.