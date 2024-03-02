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Міноборони тестує бронежилет-трансформер для морських піхотинців
Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ, які у воді трансформуються у рятувальні.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.
«До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців», – наголосив Віталій Половенко, заступник міністра оборони.
Він додав, що наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» відомство передало в частини для випробувань.
"Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», – наголосив Віталій Половенко.
Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило вже другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп – 3000".
На відміну від першого сертифікованого зразка від "Української броні", де бронеплита мала вигнуту назовні форму, в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.