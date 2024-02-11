В РФ возник острый дефицит медработников из-за войны в Украине, - разведка Британии

Война России против Украины, вероятно, привела к дефициту медицинских работников на всей территории РФ.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что после мобилизации в сентябре 2022 года медицинским работникам запретили покидать страну, но до 2% врачей и медработников сбежали из России во избежание призыва.

Также до 3 тысяч медработников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий.

"В ноябре 2023 года Министерство здравоохранения России заявило, что медицинскому сектору не хватает около 26500 врачей и 58200 среднего медицинского персонала", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что в 22 регионах России наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в 7 дефицит оценивается как острый.

"Согласно оценке за январь 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей в России сократилось на 7,5 тысячи. Многие обвиняют в этом ненормированный рабочий день и низкую зарплату", - подчеркивают в разведке.

Кроме того, в отчете о бюджете на 2024 год Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению говорится, что более бедные регионы России будут иметь проблемы с финансированием зарплат медиков.

"Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в течение 2024 года", - отмечает разведка Британии.

Как ранее сообщала британская разведка, на фоне уменьшения доходов российские власти будут вынуждены искать дополнительные источники наполнения бюджета из-за огромных военных расходов.

В РФ расходы на армию и ВПК в 2024 году составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.