- Категорія
- Війна в Україні
- Дата публікації
-
У РФ виник гострий дефіцит медпрацівників через війну в Україні, - розвідка Британії
Війна Росії проти України, ймовірно, призвела до дефіциту медичних працівників по всій території РФ.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Зазначається, що після мобілізації у вересні 2022 року медичним працівникам заборонили залишати країну, але до 2% лікарів й медпрацівників втекли з Росії, аби уникнути призову.
Також до 3 тисяч медпрацівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що медичному сектору не вистачає близько 26 500 лікарів і 58 200 середнього медичного персоналу", - зауважують у розвідці Британії.
Там додають, що у 22 регіонах Росії спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в 7 дефіцит оцінюється, як гострий.
"Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів в Росії скоротилась на 7,5 тисячі. Багато хто звинувачує в цьому ненормований робочий день та низьку зарплатню", - підкреслюють у розвідці.
Крім того, у звіті про бюджет на 2024 рік Комітету Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування йдеться про те, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.
"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", - наголошує розвідка Британії.
Як раніше повідомляла британська розвідка, на тлі зменшення доходів російська влада буде змушена шукати додаткові джерела наповнення бюджету через величезні військові витрати.
В РФ витрати на армію та ВПК у 2024 складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.