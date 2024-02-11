У РФ виник гострий дефіцит медпрацівників через війну в Україні, - розвідка Британії

Війна Росії проти України, ймовірно, призвела до дефіциту медичних працівників по всій території РФ.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що після мобілізації у вересні 2022 року медичним працівникам заборонили залишати країну, але до 2% лікарів й медпрацівників втекли з Росії, аби уникнути призову.

Також до 3 тисяч медпрацівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.

"У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що медичному сектору не вистачає близько 26 500 лікарів і 58 200 середнього медичного персоналу", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що у 22 регіонах Росії спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в 7 дефіцит оцінюється, як гострий.

"Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів в Росії скоротилась на 7,5 тисячі. Багато хто звинувачує в цьому ненормований робочий день та низьку зарплатню", - підкреслюють у розвідці.

Крім того, у звіті про бюджет на 2024 рік Комітету Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування йдеться про те, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", - наголошує розвідка Британії.

Як раніше повідомляла британська розвідка, на тлі зменшення доходів російська влада буде змушена шукати додаткові джерела наповнення бюджету через величезні військові витрати.

В РФ витрати на армію та ВПК у 2024 складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.