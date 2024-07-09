Во Львове стартует проект по отбору и рекрутингу операторов БПЛА

С 16 июля во Львове в центре рекрутинга украинской армии стартует общий проект Министерства обороны Украины и Сухопутных войск ВСУ. Там начинает работу рекрутинговая группа по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Drone Force.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Совместный пилотный проект будет проходить во Львове с 16 по 19 июля. Тестирование на оператора БПЛА можно будет пройти в центре рекрутинга украинской армии по адресу: улица Костя Левицкого, 67, с 9:00 до 18:00 со вторника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу. В дальнейшем проект будет доступен и в других городах.

Все желающие смогут пройти отбор на симуляторе БпЛА, получить необходимую информацию о службе в экипажах беспилотных аппаратов и рекрутироваться на должность оператора БпЛА.

По словам начальника управления беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Алексея Черномаза, проводится тщательный отбор кандидатов, включая базовую общую военную подготовку и специализированную профессиональную подготовку. Все этапы присоединения к Сухопутным войскам заложены в единый проект и находятся под полным контролем. Человек получает специализированную военно-учетную специальность и гарантированно попадает в избранное подразделение на избранную должность .

В Минобороны сообщают, что профессиональная подготовка будет продолжаться от 17 до 45 дней в зависимости от специализации оператора БПЛА. После завершения подготовки военнослужащего направят в выбранное подразделение Сухопутных войск.

Начальник рекрутинговой группы по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Drone Force Татьяна Муравьева отметила, что теперь можно перейти от онлайн-режима подбора кандидатов к подбору через центры рекрутинга украинской армии.

"Главное, что теперь мы можем тестировать кандидатов на месте. Человек может увидеть беспилотные комплексы, узнать их особенности, пройти тестирование на симуляторе и получить помощь профессионального инструктора", - добавила она.

Напомним, 11 июня в Украине официально создали отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Сейчас Украина - единственная страна в мире с таким отдельным родом войск.

Силы беспилотных систем будут заниматься комплексным планированием военных операций с применением БпЛА, курировать развитие дронов всех видов: разведывательных, ударных, морских, дронов большой дальности, роботизированных комплексов.

11 июня СБС запустили официальный сайт, YouTube-канал, Telegram-канал и начали рекрутинг.