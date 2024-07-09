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Во Львове стартует проект по отбору и рекрутингу операторов БПЛА
С 16 июля во Львове в центре рекрутинга украинской армии стартует общий проект Министерства обороны Украины и Сухопутных войск ВСУ. Там начинает работу рекрутинговая группа по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Drone Force.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Совместный пилотный проект будет проходить во Львове с 16 по 19 июля. Тестирование на оператора БПЛА можно будет пройти в центре рекрутинга украинской армии по адресу: улица Костя Левицкого, 67, с 9:00 до 18:00 со вторника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу. В дальнейшем проект будет доступен и в других городах.
Все желающие смогут пройти отбор на симуляторе БпЛА, получить необходимую информацию о службе в экипажах беспилотных аппаратов и рекрутироваться на должность оператора БпЛА.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам начальника управления беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Алексея Черномаза, проводится тщательный отбор кандидатов, включая базовую общую военную подготовку и специализированную профессиональную подготовку. Все этапы присоединения к Сухопутным войскам заложены в единый проект и находятся под полным контролем. Человек получает специализированную военно-учетную специальность и гарантированно попадает в избранное подразделение на избранную должность .
В Минобороны сообщают, что профессиональная подготовка будет продолжаться от 17 до 45 дней в зависимости от специализации оператора БПЛА. После завершения подготовки военнослужащего направят в выбранное подразделение Сухопутных войск.
Начальник рекрутинговой группы по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Drone Force Татьяна Муравьева отметила, что теперь можно перейти от онлайн-режима подбора кандидатов к подбору через центры рекрутинга украинской армии.
"Главное, что теперь мы можем тестировать кандидатов на месте. Человек может увидеть беспилотные комплексы, узнать их особенности, пройти тестирование на симуляторе и получить помощь профессионального инструктора", - добавила она.
Напомним, 11 июня в Украине официально создали отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Сейчас Украина - единственная страна в мире с таким отдельным родом войск.
Силы беспилотных систем будут заниматься комплексным планированием военных операций с применением БпЛА, курировать развитие дронов всех видов: разведывательных, ударных, морских, дронов большой дальности, роботизированных комплексов.
11 июня СБС запустили официальный сайт, YouTube-канал, Telegram-канал и начали рекрутинг.