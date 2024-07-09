У Львові стартує проєкт з відбору та рекрутингу операторів БпЛА

З 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії стартує спільний проєкт Міністерства оборони України та Сухопутних військ ЗСУ. Там розпочинає роботу рекрутингова група з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ Збройних сил України Drone Force.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Спільний пілотний проєкт проходитиме у Львові з 16 по 19 липня. Тестування на оператора БПЛА можна буде пройти в центрі рекрутингу української армії за адресою: вулиця Костя Левицького, 67, з 9:00 до 18:00 з вівторка по четвер та з 9:00 до 16:00 у п’ятницю. Надалі проєкт буде доступний і в інших містах.

Зазначається, що усі охочі зможуть пройти відбір на симуляторі БпЛА, отримати необхідну інформацію про службу в екіпажах безпілотних апаратів та рекрутуватися на посаду оператора БпЛА.

За словами начальника управління безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Олексія Чорномаза, проводиться ретельний відбір кандидатів, включаючи базову загальну військову підготовку та спеціалізовану фахову підготовку. Всі етапи долучення до Сухопутних військ закладені в єдиний проєкт і знаходяться під повним контролем. Людина отримує спеціалізовану військово-облікову спеціальність і гарантовано потрапляє в обраний підрозділ на обрану посаду.

В Міноборони повідомляють, що фахова підготовка триватиме від 17 до 45 днів залежно від спеціалізації оператора БПЛА. Після завершення підготовки військовослужбовця направлять в обраний підрозділ Сухопутних військ.

Начальниця рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force Тетяна Муравйова зазначила, що тепер можна перейти від онлайн-режиму підбору кандидатів до підбору через центри рекрутингу української армії.

"Головне, що тепер ми можемо тестувати кандидатів на місці. Людина може побачити безпілотні комплекси, дізнатися про їхні особливості, пройти тестування на симуляторі та отримати допомогу фахового інструктора", - додала вона.

Нагадаємо, 11 червня в Україні офіційно створили окремий рід військ - Сили безпілотних систем. Наразі Україна є єдиною країною у світі з таким окремим родом військ.

Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БпЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів: розвідувальних, ударних, морських, дронів великої дальності, роботизованих комплексів.

11 червня СБС запустили офіційний сайт, YouTube-канал, Telegram-канал та розпочали рекрутинг.