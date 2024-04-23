Военнослужащий, расстрелявший в 2022 году нацгвардейцев, получил пожизненное лишение свободы

23 апреля 2024 г. Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о приговоре военнослужащему Нацгвардии Украины за совершение массового расстрела на территории государственного предприятия "ВО Южный машиностроительный завод" в Днепре. Военнослужащий Артем Рябчук приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 27 января 2022 года осужденный, находясь в составе охранявшей территорию завода стражи, незаконно завладел огнестрельным оружием из оружейной и открыл огонь по своим сослужащим и работнице предприятия, в результате чего погибли пять человек, а еще пятеро. получили ранения.

После нападения стрелок скрылся с места несения службы, но вскоре был задержан правоохранительными органами. Приговор суда убийца ждал под стражей.

Суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 2 ст. 418, ч. 1 ст.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

Жестокая расправа над обидчиками

Как выяснило следствие, Рябчук несколько раз был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Такие действия преступника привели к тому, что у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

"За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем получил приказ упорядочить документацию в часовом помещении. Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял за издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления", - рассказали в ДБР.

После этого Рябчук взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать всех, кого считал "своими обидчиками".

После задержания военного и выяснения всех подробностей ДБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины .

Впоследствии комиссия Министерства внутренних дел по расследованию расстрела военнослужащим Национальной гвардии сослуживцев на Южном машиностроительном заводе все же установила факт внеуставных отношений в воинской части №3021, которая обеспечивала охрану предприятия.

После стрельбы на "Южмаше" командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку и также отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором произошла трагедия. Это было сделано, чтобы они не могли повлиять на расследование.