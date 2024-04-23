Військовослужбовець, який у 2022 році розстріляв нацгвардійців, отримав довічне позбавлення волі

23 квітня 2024 року Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про вирок військовослужбовцю Нацгвардії України за вчинення масового розстрілу на території державного підприємства "ВО Південний машинобудівний завод" у Дніпрі. Військовослужбовця Артема Рябчука засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 27 січня 2022 року засуджений, перебуваючи у складі варти, що охороняла територію заводу, незаконно заволодів вогнепальною зброєю із зброярні та відкрив вогонь по своїх співслужбовцях та працівниці підприємства, у результаті чого загинули п’ятеро осіб, а ще п’ятеро отримали поранення.

Після нападу стрілець втік з місця несення служби, але невдовзі був затриманий правоохоронними органами. Вирок суду вбивця очікував під вартою.

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Жорстока розправа над кривдниками

Як з'ясувало слідство, Рябчук кілька разів був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Такі дії злочинця призвели до того, що в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

"За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи", — розповіли в ДБР.

Після цього Рябчук взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати усіх, кого вважав "своїми кривдниками".

Після затримання військового і з'ясування всіх подробиць, ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України.

Згодом, комісія Міністерства внутрішніх справ з розслідування розстрілу військовослужбовцем Національної гвардії товаришів по службі на Південному машинобудівному заводі все таки встановила факт позастатутних відносин у військовій частині №3021, яка забезпечувала охорону підприємства.

Після стрілянини на "Південмаші" командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку і також усунув від виконання обов'язків командування полку, у якому сталася трагедія. Це було зроблено, щоб вони не могли впливати на розслідування.