60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

29% українців заявляють, що економічне становище їхньої сім'ї за останні півроку скоріше погіршилося, а ще 31% - що погіршилося однозначно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". 35% відповіли, що становище не змінилося, 3% - скоріше покращилося, 1% - однозначно покращилося.

В свою чергу, оцінки динаміки економічного становища України є більш полярними: загалом 73% респондентів відповіли, що воно скоріше чи точно погіршилося (37% та 36% відповідно), а 9% - що скоріше чи точно покращилося (7% та 2% відповідно).

Однозначно прогнозують покращення становища сім'ї в найближчі 12 місяців 6%, схиляються до цього 17%, не прогнозують змін 41%, натомість схиляються до його погіршення 13%, а впевнені в цьому 8% опитаних.

Аналогічні прогнози стосовно всієї країни, знов-таки, є більш полярними: 10% українців однозначно очікують покращення, 19% - скоріше покращення, ніж навпаки, 26% - не думають, що щось зміниться, 21% - схиляються до погіршення, а ще 11% впевнені в такому розвитку подій.

Порівняно з опитуванням тримісячної давності суттєвих змін не відбулося, хоча зросла з 32% частка впевнених у погіршенні за півроку економічного стану України, а частка тих, хто не були певні щодо цього, впала з 43%. У оцінці ж щодо своєї сім'ї думки українців майже не змінилися.

Натомість прогнози як щодо економіки України, так і щодо родини на найближчий рік після суттєвого покращення між липнем 2022 та червнем 2023 року знову дещо погіршилися.

Найгірше оцінюють динаміку економічного положення сім'ї за півроку ті, хто працюють частково (загалом 78% говорять про погіршення і лиш 2% про покращення). Навість для безробітних ці показники становлять відповідно 73% й 2%.

Найменша частка тих, хто відчув за шість місяців погіршення становища своєї родини, - передбачувано серед працюючих повноцінно (48%), а найбільша частка тих, хто відчув покращення - передбачувано серед тих, хто отримав нову роботу (втім, про це заявили лише 13% у цій категорії респондентів). Також примітно, що серед макрорегіонів найбільш негативні оцінки дають мешканці півдня України.

Ситуація з зайнятістю, судячи з опитування, за останні три місяці помітно покращилася: частка тих, хто мав роботу до війни і не має зараз, впала з 30% до 25% (зокрема, на заході - з 31% до 21%, а на півдні - відразу з 37% до 24%, а от на сході зросла з 34% до 43%).

В свою чергу, продовжують працювати в звичайному режимі 44% опитаних, які мали роботу й до війни (проти 41% у червні), працюють віддалено чи частково 14% (проти 13% у червні), а перейшли на нову роботу 15% (при минулому опитуванні про це заявляли 13%).

Дослідження було проведене 5-7 вересня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Не охоплено окуповані Крим та Донбас і території, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

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