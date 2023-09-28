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Суспільство
Дата публікації

60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

29% українців заявляють, що економічне становище їхньої сім'ї за останні півроку скоріше погіршилося, а ще 31% - що погіршилося однозначно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". 35% відповіли, що становище не змінилося, 3% - скоріше покращилося, 1% - однозначно покращилося.

В свою чергу, оцінки динаміки економічного становища України є більш полярними: загалом 73% респондентів відповіли, що воно скоріше чи точно погіршилося (37% та 36% відповідно), а 9% - що скоріше чи точно покращилося (7% та 2% відповідно).

Однозначно прогнозують покращення становища сім'ї в найближчі 12 місяців 6%, схиляються до цього 17%, не прогнозують змін 41%, натомість схиляються до його погіршення 13%, а впевнені в цьому 8% опитаних.

Аналогічні прогнози стосовно всієї країни, знов-таки, є більш полярними: 10% українців однозначно очікують покращення, 19% - скоріше покращення, ніж навпаки, 26% - не думають, що щось зміниться, 21% - схиляються до погіршення, а ще 11% впевнені в такому розвитку подій.

Порівняно з опитуванням тримісячної давності суттєвих змін не відбулося, хоча зросла з 32% частка впевнених у погіршенні за півроку економічного стану України, а частка тих, хто не були певні щодо цього, впала з 43%. У оцінці ж щодо своєї сім'ї думки українців майже не змінилися.

Фото 2 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України
Фото 3 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

Натомість прогнози як щодо економіки України, так і щодо родини на найближчий рік після суттєвого покращення між липнем 2022 та червнем 2023 року знову дещо погіршилися.

Фото 4 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України
Фото 5 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

Найгірше оцінюють динаміку економічного положення сім'ї за півроку ті, хто працюють частково (загалом 78% говорять про погіршення і лиш 2% про покращення). Навість для безробітних ці показники становлять відповідно 73% й 2%.

Найменша частка тих, хто відчув за шість місяців погіршення становища своєї родини, - передбачувано серед працюючих повноцінно (48%), а найбільша частка тих, хто відчув покращення - передбачувано серед тих, хто отримав нову роботу (втім, про це заявили лише 13% у цій категорії респондентів). Також примітно, що серед макрорегіонів найбільш негативні оцінки дають мешканці півдня України.

Фото 6 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України
Фото 7 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

Ситуація з зайнятістю, судячи з опитування, за останні три місяці помітно покращилася: частка тих, хто мав роботу до війни і не має зараз, впала з 30% до 25% (зокрема, на заході - з 31% до 21%, а на півдні - відразу з 37% до 24%, а от на сході зросла з 34% до 43%).

В свою чергу, продовжують працювати в звичайному режимі 44% опитаних, які мали роботу й до війни (проти 41% у червні), працюють віддалено чи частково 14% (проти 13% у червні), а перейшли на нову роботу 15% (при минулому опитуванні про це заявляли 13%).

Фото 8 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України
Фото 9 — 60% українців за півроку відчули погіршення економічного становища сім'ї, 73% - України

Дослідження було проведене 5-7 вересня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Не охоплено окуповані Крим та Донбас і території, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов