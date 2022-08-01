- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Chernovetskyi Investment Group за 5 місяців воєнного стану надав допомогу на суму 85,5 млн гривень
З початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією Chernovetskyi Investment Group надав різноманітьної допомоги на загальну суму 85,5 млн гривень.
Про це повідомила прес-служба фонду.
Згідно з повідомленням, зокрема 9,6 млн гривень було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.
Ще 11,3 млн гривень фонд перерахував на спеціальний рахунок НБУ, у фонди "Повернись Живим" та Save Ukraine, а на 30 млн гривень придбав військові ОВДП.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, на сумму 34,6 млн гривень були закуплені транспорт, одяг та різноманітне обладнання.
У Chernovetskyi Investment Group відмічають, що фонд продовжуватиме продовжує підтримувати Україну у цей важкий час. CIG планує і надалі спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні прямо зараз вистояти, а потім - відновитися.
Chernovetskyi Investment Group - одна з найбільших інвестиційних компаній на ринку країн СНД. Венчурний фонд знаходиться під керуванням Степана Черновецького.