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Суспільство
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Chernovetskyi Investment Group за 5 місяців воєнного стану надав допомогу на суму 85,5 млн гривень

Chernovetskyi Investment Group за 5 місяців воєнного стану надав допомогу на суму 85,5 млн гривень

З початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією Chernovetskyi Investment Group надав різноманітьної допомоги на загальну суму 85,5 млн гривень.

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Про це повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, зокрема 9,6 млн гривень було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.

Ще 11,3 млн гривень фонд перерахував на спеціальний рахунок НБУ, у фонди "Повернись Живим" та Save Ukraine, а на 30 млн гривень придбав військові ОВДП.

Крім цього, на сумму 34,6 млн гривень були закуплені транспорт, одяг та різноманітне обладнання.

У Chernovetskyi Investment Group відмічають, що фонд продовжуватиме продовжує підтримувати Україну у цей важкий час. CIG планує і надалі спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні прямо зараз вистояти, а потім - відновитися.

Chernovetskyi Investment Group - одна з найбільших інвестиційних компаній на ринку країн СНД. Венчурний фонд знаходиться під керуванням Степана Черновецького.