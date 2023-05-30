Долучайся до military платформи Brave Inventors

Платформа військової техніки та новітніх розробок Brave Inventors шукає партнерів. Якщо ви зацікавлені у допомозі фронту та хочете зробити свій внесок у Перемогу та розвиток military галузі, долучайтеся до проєкту!

Проєкт Brave Inventors створено за ініціативою української гемблінг компанії COSMOLOT у грудні 2022. Більше сотні винахідників вже подали заявки через платформу. Відібрані заявки проходять модерацію, отримують оцінку та консультації від групи експертів військової справи.

Винаходи, які вже потребують допомоги, мають високий потенціал та перспективу маштабування свого проєкту. Наприклад:

Автономна система пасивного звукового виявлення об’єктів Виявляє та розпізнає тип об’єкту (ракета, дрон і т.п.), вимірює їх координати, напрямки і швидкості переміщення та моментального пересилає сповіщення споживачу.

SkyNetUa Система розвідувально ударних БПЛА, яка складається з розвідників та бомбардувальників/камікадзе. Має дальність польоту до 100 км та навантаження до 9 кг

BUREVII M5 Система збереження електричної енергії, призначена для використання в умовах ведення бойових дій для організації вузлів зв’язку, заряджання тепловізорів, прицілів, планшетів, телефонів та спеціалізованих гаджетів.

Наразі на платформі Brave Inventors представлено більше 30 розробок: розвідувально-ударні комплекси, системи очистки води та збереження енергоресурсів, системи захисту, коптери, дрони, роботизовані механічні протези та інші розробки, які чекають на фінансову підтримку.

Хто та як може підтримати винахідників військової техніки:

Соціально відповідальні українські компанії та підприємства;

Міжнародні компанії з філіями та представництвами в Україні;

Малий та середній бізнеси, які шукають можливості ефективного донорства для ЗСУ.

Бізнес-ангели, інвестиційні та венчурні фонди, які шукають надійні напрямки інвестування в український tech сектор.

Некомерційні українські та інтернаціональні організації, фонди та спілки, які мають намір допомогти Україні протистояти агресору та волонтерські організації, які вже допомагають ЗСУ та шукають новітнє озброєння.

Стати спонсором, партнером, інвестором чи задонатити можна за допомогою сайту Brave Inventors. Поставити питання та дізнатись більше інформації щодо підтримки винаходів — [email protected]