Фонд ООН запустив в Україні онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) запустив в Україні безкоштовний анонімний та цілодобовий онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків. Як ідеться у повідомленні фонду, проєкт реалізовано за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з громадською організацією "Інноваційні соціальні рішення".

Звернувшись через чат у Telegram, Viber або на сайті лінії підтримки, чоловіки зможуть отримати підтримку від професійних психологів з багаторічним досвідом. Розмова буде відбуватись онлайн у текстовому форматі.

Кожен чоловік зможе звернутися по консультацію в чат один раз на добу з тривалістю консультації до 90 хвилин. Писати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

"У час повномасштабної війни кількість стресових ситуацій збільшується, а тому вчасне вирішення проблеми та подолання психологічної напруги є життєво необхідними", - наголошують в організації.

Як зазначають в UNFPA, психологічна підтримка у форматі онлайн-спілкування покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

За словами програмної менеджерки фонду Альони Зубченко, чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно, і через це не звертаються за професійною допомогою.

"За результатами нашого опитування серед чоловіків, яке ми провели влітку 2022 року, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків", - вказала вона.

Як нагадують в UNFPA, у жовтні 2022 року він запустив безкоштовну анонімну й цілодобову лінію психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. За більш ніж рік роботи психологи прийняли вже понад 9200 дзвінків. Таким чином, онлайн-чат створено вже у доповнення до цієї гарячої лінії.

"Спеціалісти лінії неодноразово чули від клієнтів, які телефонують нам, про бажання звернутись по допомогу письмово. Тож розуміючи це, ми розширюємо канали комунікації", - пояснила координаторка лінії психологічної підтримки для чоловіків Уляна Мирошниченко.

Нагадаємо, що згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології, 8% українців у вересні заявляли, що їм дуже суттєво чи у значній мірі потрібна психологічна підтримка, аби подолати чи протистояти викликам, пов’язаним із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а ще 12% кажуть, що така підтримка їм потрібна час від часу.

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