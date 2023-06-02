Легендарний льотчик-винищувач Вадим Ворошилов (Karaya) звернувся до компанії Ferrexpo

Військовий льотчик, голова наглядової ради благодійного фонду "Квітучий край" Вадим Ворошилов (позивний Karaya) запропонував компанії Ferrexpo профінансувати створення стаціонарного відділення Київського інституту реабілітації.

"Це допоможе поставити на ноги сотні, а може, тисячі українських воїнів. Давайте спільно допоможемо фонду і профінансуємо цей проєкт. Компанія Ferrexpo, чекаємо на вашу відповідь", - заявив Вадим у зверненні.

"Квітучий край" та Ferrexpo почали співпрацювати ще десять років тому. З 2013 року по травень 2018 року група Ferrexpo переказала "Квітучому краю" приблизно 110 мільйонів доларів США на благодійність. Надалі, як заявляють у фонді, більшість грошей під виглядом купівлі медичного обладнання була виведена на компанії з ФПГ Костянтина Жеваго. З 2018 року оборудка стала предметом кримінального провадження. У 2019 році аудитори з Deloitte подали у відставку після того, як у Ferrexpo не змогли пояснити, куди пішли кошти компанії. Разом з Doloitte у відставку подали два незалежних директори з правління Ferrexpo. Це обвалило вартість акцій компанії на 28%.

Цього року керівництво "Квітучого краю" змінилось. Тепер фонд діє під контролем українських військових. Сформована наглядова рада, до якої увійшли Вадим Ворошилов, військовий ЗСУ і громадський діяч Павло Тихонівський, директор Київського інституту реабілітації Світлана Пелех.

"Фонд має повне право на повернення 110 мільйонів доларів. Першочергово, кошти, які повертатиме "Квітучий край", будуть направлені на створення стаціонарного відділення для реабілітації українських військових на 40 ліжок для Київського інституту реабілітації", - пояснюють у фонді.

"Квітучий край" повідомив Ferrexpo, що у зв’язку зі зміною керівництва фондом замовлена експертиза (forensic review) щодо використання його коштів. Крім того, фонд отримав статус потерпілого у кримінальному проваджені щодо неправомірного виведення коштів благодійного фонду.

"Квітучий край" готовий представити акціонерам Ferrexpo факти, які не потрапили у проведений Deloitte LLP аудит, а також не були досліджені в межах внутрішнього незалежного розслідування, для чого був створений окремий комітет (Independent Review Committee), основна ціль роботи якого полягала в тому, щоб розібратись у ситуації. Це стосується як масштабу виведення коштів, що є значно більшим, аніж вважалось раніше, так і особистої участі у цій історії основного акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго. Зокрема, фонд отримав докази того, що пан Жеваго контролював компанії, які є кінцевими бенефіціарами оборудки з виведеними з фонду коштами, а також безпосередньо впливав на ухвалення фондом рішень, кому перераховувати кошти", - зазначається на сторінці фонду у Facebook.

БФ "Квітучий край" закликає Ferrexpo відновити розслідування незаконного привласнення коштів фонду, сприяти поверненню незаконно виведених коштів, які мали бути направлені на благодійність.

Вадим Ворошилов зазначає, що сподівається на конструктивний діалог с Ferrexpo щодо будівництва стаціонарного відділення Київського інституту реабілітації. Льотчик каже, що відверто вражений результативністю роботи фахівців інституту. До закладу привозять пацієнтів у дуже важкому стані, прикутих до інвалідного візка. А вже за декілька місяців вони встають на ноги, повертаються до активного життя.

"Мені подобається, що в інституті немає відчуття лікарні, яке тебе пригнічує. У закладі здорова енергетика, посмішки, все налаштовано на позитив. Для успішної реабілітації дуже важлива правильна атмосфера", - зазначає Вадим.