"Модификация" кассовых аппаратов помогла мошенникам "сэкономить" на налогах 200 млн грн

При помощи махинаций с кассовыми аппаратами мошенники реализовали схему по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. По предварительным оценкам, сумма неучтенных операций злоумышленников за последние полтора года составляет не менее 200 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, ИТ-специалисты настроили кассовые аппараты таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в Государственную налоговую службу (ГНС).

Эти "модифицированные" аппараты были установлены в некоторых торговых центрах, продающих подакцизные товары, в частности алкогольные изделия.

Кассовые аппараты. Фото: СБУ

В ходе следствия правоохранители задокументировали факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых не поступали в ГНС. Следовательно, на эти операции не начислялся акцизный налог.

Обыск. Фото: СБУ

Данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные участникам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли "модифицированные" кассовые аппараты, сфальсифицированные фискальные документы, а также компьютерную технику и другие улики.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров, которые использовались злоумышленниками для присвоения средств иностранцев под предлогом "инвестиций" в фондовые и криптовалютные рынки. Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии, а жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

Другие мошенники по-крупному орудовали в Киеве, они оформили на себя землю по поддельным документам и пытались продать за миллион долларов.