ОККО вже протягом 8 місяців безкоштовно годує військових — приготували 375 тисяч хотдогів

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З березня 2022 року на АЗК ОККО триває проєкт "Зігріємо захисників". Суть ініціативи в тому, що на всіх заправках мережі уздовж лінії фронту кожен військовий може безкоштовно випити гарячого чаю чи кави та підкріпитися хотдогом. Так, станом на 31 жовтня на АЗК вже приготували майже 608 тисяч порцій гарячих напоїв, а також більше 375 тисяч хотдогів на загальну суму понад 46 мільйонів гривень.

Долучилися до ініціативи і учасники програми лояльності - понад 6 мільйонів гривень з цієї суми було зібрано на платформі "Fishka. Благодійність", а більш ніж 100 тис гривень клієнти залишили безпосередньо на АЗК, звернувшись до касира.

Компанія ОККО продовжує зігрівати захисників й надалі. Клієнти також можуть долучитися до ініціативи та переказати бали з додатку чи сайту Fishka у розділі "Благодійність" або залишити довільну суму на касі.

Нагадаємо, що ОККО нещодавно запустила разом з фондом "Повернись живим" ініціативу "ОКО ЗА ОКО", мета якої придбати 25 розвідкомплексів ШАРК.

Також компанія допомагає волонтерам, які займаються евакуацією, доставкою гуманітарних вантажів; надала пальне для потреб відновлення інфраструктури Чернігова та низки постраждалих міст Київщини; власним коштом вже відновила 2 навчальні заклади на Київщині (які зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій), 2 - в процесі; закупила 5 реанімобілів та 5 авто для спецпідрозділу "Альфа".

Загальний розмір допомоги на підтримку захисників України та потерпілих від війни наданої за сприяння компанії ОККО на сьогодні склав 138,5 мільйонів гривень.