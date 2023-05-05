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“Підрозділи посилено готуються до контрнаступу”, – Юрій Голик
Волонтери снарядили українських військових додатковими “очима”. Мова йде про безпілотники, яких постійно потребують наші бійці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик, який регулярно оснащує військових дронами та іншим снарядженням.
Разом із спортсменом Сергієм Стаховським вони передали два БПЛА Mavic3 бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади.
“З ними на Донбасі українським десантникам зручніше насипати російським окупантам”, — прокоментував Юрій Голик.
Ще два дрони аналогічної моделі волонтери направили до прикордонників з бригади "Сталевий кордон". За словами Голика, наразі військові цього підрозділу посилено готуються до контрнаступу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше Юрій Голик разом з військовослужбовцем Олександром Карпюком розповіли, як зробити з волонтерства систему корисну для армії.