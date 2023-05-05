“Підрозділи посилено готуються до контрнаступу”, – Юрій Голик

Волонтери снарядили українських військових додатковими “очима”. Мова йде про безпілотники, яких постійно потребують наші бійці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик, який регулярно оснащує військових дронами та іншим снарядженням.

Разом із спортсменом Сергієм Стаховським вони передали два БПЛА Mavic3 бійцям 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади.

“З ними на Донбасі українським десантникам зручніше насипати російським окупантам”, — прокоментував Юрій Голик.

Ще два дрони аналогічної моделі волонтери направили до прикордонників з бригади "Сталевий кордон". За словами Голика, наразі військові цього підрозділу посилено готуються до контрнаступу.

Українські військові з БПЛА Mavic3.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик разом з військовослужбовцем Олександром Карпюком розповіли, як зробити з волонтерства систему корисну для армії.