Рада хочет разрешить участникам теробороны выполнять задачи в районе ведения военных действий

Верховная Рада Украины 15 февраля приняла в первом чтении законопроект № 6521 о возможности участников территориальной обороны выполнять задачи в районе ведения военных действий.

За соответствующий законопроект проголосовали 304 народных депутата.

Проектом закона предлагается внести изменения в некоторые положения Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Изменения, предлагаемые законом Украины "Об основах национального сопротивления", призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

Также законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

Как сказано в документе, решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить количество военных в силах территориальной обороны до 2 миллионов человек.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что в ряды территориальной обороны войдут граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах.

Кроме этого, туда смогут вступить также граждане, которые пройдут медицинский, профессиональный и психологический отбор и подпишут контракт добровольца территориальной обороны.