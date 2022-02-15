- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Рада хочет разрешить участникам теробороны выполнять задачи в районе ведения военных действий
Верховная Рада Украины 15 февраля приняла в первом чтении законопроект № 6521 о возможности участников территориальной обороны выполнять задачи в районе ведения военных действий.
За соответствующий законопроект проголосовали 304 народных депутата.
Проектом закона предлагается внести изменения в некоторые положения Закона Украины "Об основах национального сопротивления".
Изменения, предлагаемые законом Украины "Об основах национального сопротивления", призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.
Как сказано в документе, решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить количество военных в силах территориальной обороны до 2 миллионов человек.
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что в ряды территориальной обороны войдут граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах.
Кроме этого, туда смогут вступить также граждане, которые пройдут медицинский, профессиональный и психологический отбор и подпишут контракт добровольца территориальной обороны.