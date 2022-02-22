В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов

С 20 марта 2022 года в Болгария отменят “зеленые” Covid-сертификаты. Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков, сообщает Straitstimes.com.

По словам премьера, с этой даты "зеленый сертификат" Covid-19 больше не нужен будет для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места.

"Нам удалось пройти волну "Омикрона" без массовых закрытий школ и предприятий… Наши прогнозы показывают, что примерно 20 марта можно будет снять все ограничения в стране, связанные с "зеленым сертификатом", – рассказал Петков.

Премьер добавил, что правительство продолжит призывать граждан к вакцинации, и сказал, что сертификат по-прежнему будет необходим тем, кто хочет поехать в другие страны Европейского Союза.

С 5 марта всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат, будет разрешен въезд в Болгарию. Правительство надеется, это даст толчок туристической индустрии.

"С 20 марта, если все пойдет по плану, медицинский пропуск будет использоваться только для облегчения выезда за границу", – отметил главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев.

Ранее сообщалось, что иностранцы, включая украинцев, которые переболели коронавирусом более 180 дней назад, теперь могут въезжать в Словакию на таких же условиях, что и вакцинированные.

Напомним, в конце октября прошлого года Болгария внесла Украину в "красную" зону. С 30 октября на территорию республики могли въезжать только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории страны и члены их семей.