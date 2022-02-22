У Болгарії вирішили відмовитися від "зелених" Covid-сертифікатів

З 20 березня 2022 року в Болгарію скасують "зелені" Covid-сертифікати. Про це заявив прем'єр-міністр Кирило Пєтков, повідомляє Straitstimes.com.

За словами прем'єра, із цієї дати "зелений сертифікат" COVID-19 більше не потрібен для входу в ресторани, торгові центри та інші громадські місця.

"Нам вдалося пройти хвилю "Омікрону" без масових закриттів шкіл та підприємств... Наші прогнози показують, що приблизно 20 березня можна буде зняти всі обмеження в країні, пов'язані із "зеленим сертифікатом", — розповів Пєтков.

Прем'єр додав, що уряд продовжить закликати громадян до вакцинації, і сказав, що сертифікат, як і раніше, буде необхідний тим, хто хоче поїхати до інших країн Європейського Союзу.

З 5 березня всім іноземним мандрівникам, які мають зелений сертифікат, буде дозволено в'їзд до Болгарії. Уряд сподівається, що це дасть поштовх туристичної індустрії.

"З 20 березня, якщо все піде за планом, медична перепустка використовуватиметься лише для полегшення виїзду за кордон", – зазначив головний санітарний лікар Болгарії Ангел Кунчев.

Раніше повідомлялося, що іноземці, включаючи українців, які перехворіли на коронавірус більш 180 днів тому, тепер можуть в'їжджати до Словаччини на таких же умовах, що й вакциновані.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Болгарія внесла Україну до "червоної" зони. З 30 жовтня на територію республіки могли в'їжджати лише особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території країни та члени їхніх сімей.