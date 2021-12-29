В Киеве возле Арки Дружбы народов создали красивую рождественскую локацию (ФОТО)

В Киеве возле Арки Дружбы народов открылась яркая рождественская локация. Она называется Арка Gallery и напоминает идеальную рождественскую картинку с модной открытки или из фильма.

Здесь не только невероятно красиво, но также тепло и уютно, независимо от порывов ветра и силы мороза.

Арку Gallery открыли компания "Спортлаб" и организаторы ярмарки "Різдво на Подолі" при содействии благотворительного фонда Анны Пуртовой, поддерживающего культурные и социальные проекты в Киеве.

Праздничная зона у Арки Дружбы представляет собой стильную панорамную лаунж-галерею, укрытую от ветра, с которой открывается красивый вид на Киев. Здесь повсюду полыхает живой огонь, заключенный в арт-инсталляции. А специальные конструкции ограждают внутреннее пространство от любых порывов ветра.

Для созерцания самого лучшего панорамного вида на просторы праздничного Киева предназначена панорамная галерея второго этажа.

Сердце локации — роскошная елка.

Поцелуй под елкой. Фото: Анастасия Волокита Яркая рождественская локация. Фото: Анастасия Волокита Елка радует киевлян. Фото: Анастасия Волокита Можно погреться у огня. Фото: Анастасия Волокита Игрушки радуют детей. Фото: Анастасия Волокита Это место встречи влюбленных. Фото: Анастасия Волокита Присутствует интересное оформление. Фото: Анастасия Волокита Здесь можно спастись от мороза. Фото: Анастасия Волокита Эффектная игрушка. Фото: Анастасия Волокита

Но в столице далеко не везде удается создать праздничное настроение. Киевские правоохранители расследуют хищение средств "Укрзализныци" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский на общую сумму около 5 млн грн.

Затем в "Укрзализныце" отметили, что установили елку стоимостью 600 тысяч гривен, а не 5 миллионов гривен, как заявляла Киевская городская прокуратура.