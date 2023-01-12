У Києві відкрився найбільший "Пункт Незламності": розрахован на понад 1000 людей

В Києві відкрився найбільший "Пункт Незламності", розрахований на понад 1000 людей, який розгорнули на базі маркет-моллу "Даринок", що біля станції метро "Лісова".

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що "Пункт Незламності", вирізняється не лише своїм масштабом, а й своєю автономністю та комфортом.

В достатній кількості є власні запаси питної і технічної води. Також в "Пункті Незламності" є всі умови, де не тільки можна просто посидіти, підзарядити гаджети. Створені окремі зони для роботи та навчання.

Пункт оснащений телебаченням, де транслюється телемарафон "Єдині новини" аби люди залишалися поінформовані про події в країні.

Для дітей в окремих локаціях включають мультфільми. А ще для малят є чимала ігрова зона з іграшками, батутами.

"Пункт незламності розрахований на всі вікові категорії мешканців. Я вважаю, що він дуже функціональний і зроблений для людей!" – сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Пунктів Незламності", який розгорнули на базі маркет-моллу "Даринок", що біля станції метро "Лісова", розрахований понад 1000 місць, але, в разі необхідності, може прийняти і в кілька разів більше мешканців Києва.

Крім того, сюди можна приходити з домашніми улюбленцями. З ними можна не лише перебувати в самому Пункті, ба більше - для чотирилапих навіть окремо створили зону для вигулу.

Також можна скористатися супутниковим інтернетом, який забезпечує мережа з семи Starlink.

Автономне електропостачання гарантують 5 генераторів, сукупною потужністю 2 МВт. Тож навіть під час відсутності електроенергії тут продовжують працювати фуд-корти та кав’ярні.