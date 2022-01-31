В Оттаве вспыхнул многотысячный протест дальнобойщиков-антивакцинаторов: премьер Трюдо покинул резиденцию

В столице Канады несколько дней продолжается протест тысяч водителей-дальнобойщиков, которые возмущены требованием обязательной вакцинации от коронавируса для въезда из США. Об этом сообщают Global News.

С 15 января 2022 года дальнобойщики, занимающиеся перевозкой грузов из США в Канаду, должны быть вакцинированы от коронавируса, иначе после въезда в страну им потребуется две недели находиться на самоизоляции.

Водители организовали автопробег в Оттаву с акцией протеста "Конвой свободы". К ним присоединились сторонники на личных автомобилях. В поддержку акции уже собрали 9 миллионов канадских долларов.

29 января дальнобойщики начали акцию в центре Оттавы. Несколько сотен грузовиков расположились на улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где расположен комплекс правительственных зданий, тысячи машин стоят на главных магистралях.

Десятки тысяч протестующих требуют отмены карантина для непривитых дальнобойщиков и отказа от других антиковидных ограничений.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что 90% из 120 тысяч канадских дальнобойщиков полностью вакцинированы и назвал протестующих маргиналами. Затем он покинул столичную резиденцию вместе с членами своей семьи, так как в ней стало небезопасно.

Многие предприятия в центре Оттавы закрылись из опасений за работников. Власти предполагают, что акция продлится не менее недели.

В то же время известный канадский музыкант Нил Янг поставил стриминговому сервису Spotify ультиматум: либо он, либо антивакцинаторы в экстремально популярном подкасте Джо Рогана, выпуски которого публикует платформа.

С акциями антивакцинаторов столкнулась и Украина. В конце ноября 2021 года В Киеве возле здания Верховной Рады 24 ноября они организовали митинг. Выяснилось, что митингующие на своих плакатах использовали QR-код сайта политической партии "Единая Россия".