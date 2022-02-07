В Оттаве ввели режим ЧП из-за протестов антивакцинаторов

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение, так как полиция пытается справиться с протестами против обязательной вакцинации и ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По заявлению мэра, шумные демонстрации представляют "серьезную опасность и угрозу для безопасности жителей". Сотни грузовиков продолжают занимать центр города возле парламента Канады, и нет никаких признаков того, что протестующие планируют уйти.

Причиной протестов стало то, что с 15 января 2022 года дальнобойщики, занимающиеся перевозкой грузов из США в Канаду, должны быть вакцинированы от коронавируса, иначе после въезда в страну им потребуется две недели находиться на самоизоляции. Водители грузовиков и их сторонники устроили акцию протеста в Оттаве.

Протестующие блокируют улицы грузовиками улицы и разбили в столице целый лагерь. В акции участвуют десятки тысяч человек.

По заявлению полицейской службы Оттавы, семь человек были арестованы в рамках расследования, связанного с протестами. Открыто более 60 уголовных расследований, в основном по делам о причинении повреждений, кражах, преступлениях на почве ненависти и порче имущества.

Акцию в центре Оттавы дальнобойщики начали 29 января 2021 года. Несколько сотен грузовиков расположились на улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находится комплекс правительственных зданий, тысячи машин стоят на главных магистралях. Протестующие требуют отмены карантина для непривитых дальнобойщиков и отказа от других антиковидных ограничений.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул столичную резиденцию, так как в ней стало небезопасно. Многие предприятия в центре Оттавы закрылись из-за опасений за работников.

Протесты начались в ответ на вступившие в силу в январе законы Канады и США, требующие полной вакцинации дальнобойщиков, пересекающих границу. С тех пор они превратились в митинг против ограничений Covid в более широком смысле.

При этом противостояние с антивакцинаторами происходит не только на улицах. Известный канадский музыкант Нил Янг поставил стриминговому сервису Spotify ультиматум: либо он, либо антивакцинаторы в экстремально популярном подкасте Джо Рогана, выпуски которого публикует платформа.