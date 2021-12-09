В Украине появится офис туристического союза Хорватии

В Украине откроют Офис Хорватского туристического союза.

Об этом в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение открыть в Украине Офис Хорватского туристического союза для дополнительной популяризации и приближения Хорватии к украинцам и сделать еще один шаг в нашем сотрудничестве", – отметил Пленкович.

По его словам, в 2021 году Хорватию посетило больше туристов, чем в рекордном 2019 году.

Он также сообщил, что 8 декабря в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко при его участии был открыт Центр хорватского языка.

Ранее сообщалось, что Хорватия, Кипр и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

В июле правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины.

Напомним, Европейская комиссия выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.