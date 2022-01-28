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Общество
Дата публикации

В ЮАР выявили новый вид коронавируса, передающийся от летучих мышей

Новый штамм NeoCoV пока циркулирует только в популяции летучих мышей
Новый вирус обнаружен у летучих мышей. Фото: Pixabay

Китайские ученые из Уханьского университета обнаружили у летучих мышей в ЮАР потенциально опасный для людей коронавирус NeoCoV, который является близким родственником коронавируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром. 

Предварительная версия исследовательской работы ученых опубликована на портале bioRxiv.

Стоит отметить, что именно в Ухане в конце 2019 года были обнаружены первые случаи заболевания людей Covid-19.

Новый штамм NeoCoV пока циркулирует только в популяции летучих мышей, однако имеет схожие принципы проникновения в клетки с коронавирусом SARS-CoV-2 через рецепторы АСЕ2 и потенциально может представлять опасность для человека.

При этом возбудитель ближневосточной лихорадки MERS-CoV попадает в человеческий организм и поражает легкие с помощью рецептора DPP4, а не ACE2.

По мнению исследователей, за новой разновидностью коронавируса необходимо тщательно наблюдать.

Ученые подчеркнули, что природа этого коронавируса пока не изучена в достаточной степени.

Напомним, что в начале августа прошлого года депутаты Палаты представителей США от Республиканской партии представили то, что, по их словам, является доказательствами утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Ранее также сообщалось, что и британская разведка подозревает, что пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

В 2020 году предыдущие власти США, в частности тогдашний госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус начал распространяться по миру именно из лаборатории  в Уханьском институте вирусологии.

Автор:
Дмитрий Нарожный