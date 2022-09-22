Вже 70% українців заявляють про зниження доходів від початку війни - опитування

70% українців у серпні (при 66% у травні) заявляли про зниження доходів із початку повномасштабної війни з Росією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення NDI Ukraine.

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У свою чергу, з 59% до 64% зросла з травня кількість респондентів, які повідомили про погіршення психічного здоров'я, з 41% до 48% - погіршення фізичного здоров'я, з 38% до 42% - розлуку з сім'єю, з 31% до 33% - втрату роботи.

Різко зросла за три місяці кількість тих, хто зіткнувся з втратою друзів чи членів сім'ї – з 20% до 28%. Частка тих, хто зіткнувся із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна – з 8% до 10%.

При цьому найбільше українці стикаються з нестачею навіть не грошей, а сну: постійно його не вистачає 9% опитаних чи членів їхніх сімей, багаторазово з цим стикалися 24%, а іноді - 38%. Для варіанта відповіді "гроші" ці показники становлять 8%, 13% і 39% відповідно.

Свій нинішній дохід вважають комфортним для життя лише близько 5% (4% чоловіків та 7% жінок). Вважають, що на нього можна прожити, 21% чоловіків та 31% жінок, відзначають певні матеріальні труднощі 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі – 34% чоловіків та 26% жінок.

При цьому 81% заявляє, що після початку повномасштабної війни жертвували гроші Збройним силам України, 63% – одяг чи інші речі для ВПО, 60% – гроші на гуманітарні потреби, 54% – дали притулок або допомогли ВПО, 37% – займалися волонтерством.

21% стверджують, що приєдналися до ЗСУ, тероборони чи Нацгвардії. Крім того, опитування показало, що 84% жителів країни стали більше спілкуватися українською, а 55% - більше носити національну символіку та кольори.

Щодо тривалості війни втричі з травня зменшилася частка тих, хто прогнозує її закінчення в межах трьох місяців (з 27% до 9%). Закінчення війни у часових межах від трьох місяців до півроку прогнозують 19% опитаних, від півроку до року - 16%, пізніше ніж за рік - 18%. Однак відносна більшість респондентів (37%) виявилися неспроможні дати хоч якийсь прогноз.

Опитування проводилося 2-9 серпня методом телефонних інтерв'ю 2510 осіб із використанням комп'ютера (CATI). Жителі окупованих після 24 лютого територій опитувалися, якщо почувалися в безпеці, щоб відповісти на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com