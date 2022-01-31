19-летний киевский студент продавал данные более 20 миллионов человек

Киберполицейские разоблачили студента, который зарабатывал на сбыте конфиденциальной информации, в том числе баз данных граждан Украины. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции.

Правоохранители изъяли базы данных по незаконному обороту.

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины. Доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам. Оплату фигурант получал на криптокошелек", — говорится в сообщении.

Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Студент также разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотографии он загружал из открытых источников интернета.

В его распоряжении находились базы данных нескольких десятков миллионов человек. Эти сведения он покупал на тематических форумах хакеров.

Украинские полицейские вместе с иностранными коллегами также прекратили деятельность сети VPN-сервиса, серверы которой находились в 10 странах и использовались преступниками.

До этого СБУ в координации с Киберполицией МВД, а также американскими и британскими партнерами провела масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса. В отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал.