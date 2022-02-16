Google изменит правила конфиденциальности — это грозит стать новым ударом по целевой рекламе

В Google заявили о планах по внесению серьезных изменений в правилах конфиденциальности для онлайн-рекламы. Они должны снизить отслеживания приложений на устройствах Android — это решение принято после аналогичного шага Apple, сообщает CNBC.

Компания заявила, что разрабатывает замену своего рекламного идентификатора, которая будет ориентирована на конфиденциальность. Цифровые идентификаторы в смартфонах часто помогают рекламным компаниям отслеживать информацию и обмениваться данными о потребителях.

Такие изменения могут затронуть крупные компании, которые полагались на отслеживание пользователей в приложениях. К примеру изменения от Apple особенно сильно ударили по компании Meta. В ней уже заявили, что продажи социальной сети Facebook в 2022 году упадут примерно на 10 миллиардов долларов.

Эта новость способствовала сокращению рыночной капитализации компании Meta на 232 миллиарда долларов за один день. В июне 2021 года Meta стоила более 1 триллиона долларов.

Но при этом Meta выразила поддержку тому, как Google планирует реализовать свои настройки конфиденциальности. Дело в том, что Google продолжит поддерживать действующие идентификаторы в течение следующих двух лет, а это значит, что у других компаний есть время для внесения изменений.

Обеспечения конфиденциальности может помочь технологическому гиганту Google избежать проллем регулирования, поскольку законодатели и потребители становятся более осведомленными и обеспокоенными своими личными данными. Компания также заявила, что будет тесно сотрудничать с регулирующими органами.

Напомним, Facebook Inc. разместила в крупнейших изданиях объявления, в которых утверждает, что ожидаемые изменения в ПО iPhone в отношении сбора данных и целевой рекламы вредны для малого бизнеса. В материалах рассказывается о предстоящих изменениях в операционной системе Apple iOS 14, которые ограничат возможность таких компаний, как Facebook, собирать данные о мобильных пользователях и предлагать им рекламу.

Apple Inc. в свою очередь в ноябре этого года обвинила Facebook в "пренебрежении к конфиденциальности пользователей".