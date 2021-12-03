Google в четвертый раз перенес полноценное возвращение сотрудников в офисы

Американская корпорация Google решила снова перенести дату полноценного возвращения своих сотрудников в офисы с запланированной ранее даты 10 января. Как передает издание Protocol, об этом говорится сообщении, разосланном по электронной почте сотрудникам компании.

"Мы даем сотрудникам, которые приветствуют возможность приходить в офис, возможность делать это везде, где мы можем, а тем, кто еще не готов, продолжать работать из дома", — сказано в нем.

В Google заявляют, что сейчас уже более 90% ее офисов открылись, но корпорация позволит продолжать удаленную работу в ожидании послабления местных ограничений из-за пандемии Covid-19.

При этом компания на этот раз не установила новую дату возврата всех сотрудников в офисы, но заявила, что уведомит их о сроках, "когда будет что еще сказать".

По утверждению Google, в последнее время наблюдается повышенный интерес работников к возвращению в офис: почти 40% их перешли на офисную работу за последние несколько недель.

Ранее ряд технологических компаний назначили январь датой возврата своих сотрудников в офис, в том числе Apple, Amazon, Facebook, Meta, Salesforce и Uber.

Google в последний раз устанавливал такую дату на 10 января 2022 года, однако произошло это еще в начале сентября.