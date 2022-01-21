Госспецсвязи тестирует мессенджер для украинских военных

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) планирует запустить собственный мессенджер для военных под названием "Розмова" ("Разговор").

Об этом заявил глава ведомства Юрий Щиголь, сообщает Forbes. По словам главы Госспецсвязи, новая система обмена сообщениями должна заменить мессенджеры типа WhatsApp или Telegram, которые не рекомендуют использовать украинским военнослужащим.

Вместо них предлагают швейцарское приложение Threema, позиционирующее себя как "безопасный мессенджер", который приобрел популярность пару лет назад.

Как отметил Щиголь, мессенджер "Разговор" собственными силами создали программисты из разных регионов Украины.

В настоящее время команда Госспецсвязи тестирует новый мессенджер. Сначала его проверят на уровень защищенности, потом решат, будут ли его предлагать военным.

"Пока это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, не сертифицированной в Украине, нельзя", – рассказал Щиголь.

Напомним, платформа Creative Management Camp и общественная организация "Культурное агентство ∀" запустили бета-версию своего проекта — приложение для онлайн-нетворкинга "Навзаєм".

Ранее сообщалось, что в мессенджер Telegram добавили новые функции: реакции на сообщения, анонсированный ранее скрытый текст, перевод сообщений и QR-коды с узорами.

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