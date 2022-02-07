Почему упали охваты в Instagram в 2022 году: Адам Моссери ответил пользователям соцсети

В конце 2021-го — начале 2022 года пользователи социальной сети Instagram стали жаловаться на падение охватов их постов. Глава социальной сети Адам Моссери разъяснил, что радикальное падение охватов страниц может быть связано с тем, что теперь посты реже попадают в рекомендации (вкладка Explore 🔍). А это, в свою очередь, связано с изменением алгоритма соцсети.

"Мы в Instagram решили сосредоточиться на более плотном соединении блогеров с их комьюнити. Важно, чтобы инстаграмеры строили более плотные отношения со своими подписчиками, а не с совершенно незнакомыми людьми в рекомендациях", – разъяснил Моссери.

Профильные СМИ и паблики его ответ расценили как намек, что теперь пользователи должны усерднее тратить деньги на рекламу, чтобы их посты появлялись в рекомендациях у широкой аудитории.

Помимо этого Моссери, отвечая на вопросы пользователей, рассказал, что Instagram сейчас работает над функцией публичных коллекций: блогеры смогут расшаривать свои папки с "сохраненками". Это может стать аналогом ключевой функции Pinterest – доски с картинками.

На вопрос же о том, когда появится возможность вставлять внешние ссылки в посты, глава соцсети ответил, что этого не произойдет никогда, поскольку это "разрушит экосистему соцсети".

Напомним также, что недавно Моссери сообщил, что Instagram решил внедрить платные подписки. Однако пока такая модель монетизации доступна лишь в США.

Отметим при этом, что в январе Instagram с аудиторией в 17,3 млн человек впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине.