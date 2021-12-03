Подпольная криптоферма под Киевом украла электроэнергии на 3,5 млн грн — СБУ (ФОТО)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении совместно со следователями полиции подпольной криптофермы в Бучанском районе Киевской области, которая незаконно отбирала электроэнергию из сети. Как говорится в сообщении спецслужбы, по предварительным оценкам, ущерб от этого составил 3,5 млн грн.

Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевской области. Они арендовали для майнинга криптовалют ангарное помещение, где разместили специальное оборудование. Однако к электроподстанции они подключились в обход счетчика, потому платили символические минимальные суммы.

В ходе обыска, проведенного в съемном ангаре, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

В рамках производства по части 3 статьи 190 (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Дело ведут следователи Главного управления полиции в Киевской области. Сама полиция об этом, однако, пока не сообщает.

Стоит напомнить, что в июле СБУ заявила, что разоблачила с полицией центр майнинга криптовалюты, располагавшийся непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".

Однако вскоре выяснилось, что разгромленной в Виннице "майнинговой фермой" оказалась крупная IT-компания MMI Engineering, имеющая уставный капитал в 200 млн грн.