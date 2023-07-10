РФ намагалася вкрасти e-mail посольства Ірану в Албанії. Його закрили раніше через кібератаку самого Ірану на Албанію

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) при Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації повідомляє, що виявила та дослідила факт розповсюдження хакерською групою APT28 (також відома як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), керованої Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії, фішингових атак з метою отримання аутентифікаційних даних необхідних для входу до публічних поштових сервісів.

Як ідеться у повідомленні структури, хакери розсилають HTML-файли, які імітують вебінтерфейс поштових сервісів (зокрема, Ukr.net та Yahoo.com) та реалізують технічну можливість ексфільтрації введених жертвою автентифікаційних даних за допомогою HTTP POST-запитів. Передавання викрадених даних здійснюється за допомогою заздалегдіь скомпрометованих пристроїв Ubiquiti (EdgeOS).

При цьому окремо в CERT-UA звертають увагу на той факт, що один цих з HTML-файлів ("detail.html") містить електронну адресу об'єкту атаки: "[email protected]". Відомо, що ця адреса належить посольству Ірану в Албанії.

"Виходячи з викладеного, доцільно зробити висновок про те, що угрупуванням APT28, діяльність якого скеровується ГУ ГШ ЗС РФ, у травні 2023 року, серед іншого, здійснено цільову кібератаку у відношенні закордонної дипломатичної установи Ірану", - зазначають у CERT-UA.

Нагадаємо при цьому, що 7 вересня 2022 року уряд Албанії вирішив розірвати дипломатичні відносини з Іраном, давши 24 години аби весь дипломатичний та адміністративно-технічний персонал, включаючи співробітників служби безпеки, залишив країну. Наступного дня повідомлялося, що персонал дійсно спішно залишив посольство, і будівлю взяв під контроль Відділ нейтралізації озброєних елементів албанської поліції.

Причиною для такого різкого кроку стала кібератака на державні сайти 15 липня, у здійсненні якої Албанія звинуватила Іран. Її було здійснено незадовго до запланованої на 23-24 липня конференції "Всесвітній саміт вільного Ірану".

Вона мала відбутися у таборі в містечку Манза під Тираною, збудованому опозиційною іранському уряду ліворадикальною воєнізованою "Організацією моджахедів іранського народу", якій Албанія надала прихисток "в гуманітарних цілях" і яку Іран, так само як і сусідній Ірак, вважає терористичною організацією. Втім, 22 липня було оголошено про скасування заходу.

Зазначимо також, що нещодавно в CERT-UA повідомляли й про іншу активність щодо користувачів поштового сервісу Ukr.net: їм розсилають PDF-файли "Попередження про безпеку" з погрозою блокування поштової скриньки та посиланням шахрайський сайт, що імітує вебсторінку цього сервісу.