Українські провайдери отримали батареї SBL, які підтримують мережі без електрики

29 провайдерів з кожної області України отримали батареї SBL, які допоможуть підтримувати мережі, поки немає живлення. Тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Передали провайдерам 172 батареї SBL. Вони допоможуть підтримувати мережі, поки немає живлення. Так десятки тисяч людей зможуть користуватися інтернетом", - зазначив він.

За його словами, найскладніша ситуація з інтернетом зараз у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Тому більшість батарей передали саме туди.

Загалом їх отримали 29 провайдерів з кожної області України.

Тепер тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла

Федоров підкреслив, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія.

Міністр також подякував за допомогу канадській компанії eQualitie, DEPS та Асоціації "Правовласників та постачальників контенту".

Зазначимо, нещодавно Україна отримала чергову партію терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі, їх відправлять в "Пункти незламності" та для підтримки медичної та енергетичної сфери.