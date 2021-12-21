В Украине стартует конкурс AllStartup Weekend для желающих создать стартап

Открыта регистрация на AllStartup Weekend — конкурс для активных украинцев, которые хотят создать бизнес. Об этом Delo.ua сообщили организаторы.

Участники конкурса смогут пройти шестимесячную программу, где они будут объединены в команды — сформированы стартапы. Менторская поддержка во время программы поможет молодым компаниям разработать бизнес-модель и подготовиться к инвестициям на ранней стадии. По результатам отбора стартапы получат инвестиции от 100 тысяч евро.

Как заявляют организаторы конкурса, украинцы, прошедшие программу, создали уже более 40 стартапов. Из них 6 получили инвестиции на общую сумму около миллиона евро. Среди них платформа DrugCard для автоматического мониторинга медицинской литературы, финтех-стартап elKYC, инновационное решение компьютерного видения для сектора розничной торговли Recoshelf.

Конкурс. Фото: AllStartup Weekend

Конкурс AllStartup Weekend проводится в формате хакатона — мероприятия, во время которого специалисты из разных областей объединяются в команды и решают определенные задачи в течение ограниченного срока.

Его организует испанский инкубатор талантов Demium, который специализируется на инвестировании в начинающих предпринимателей: инвестиции на стадии до организации команды (pre-team) или до возникновения идеи (pre-idea). С 2020 года им был создан инвестиционный фонд на €50 млн с целью облегчить для стартапов доступ к финансам и ускорить их рост.

Участие в конкурсе позволяет индивидуальным предпринимателям и техническим специалистам стать соучредителями стартапа, в котором они смогут реализовать свой потенциал. Люди, обладающие собственной идеей для бизнеса, получат шанс создать команду, чтобы построить свое дело.

“Мы считаем, что Украина — очень перспективный рынок, поскольку здесь очень большое количество талантливых предпринимателей и специалистов. На их пути много препятствий, мешающих достичь успеха. И наша задача помочь им справиться с трудностями”, — говорит СЕО Demium Монте Дэвис.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке. Срок подачи заявок — до 28 января 2022 года. Для участия в конкурсе приглашаются как индивидуальные кандидаты, так и команды.

Лучшие кандидаты примут участие в трехдневном AllStartup Weekend. Во время воркшопов его участники получат навыки создания бизнес-плана и его реализации. Индивидуальным участникам помогут сформировать команды. При поддержке менторов каждая команда презентует свой проект представителям Demium.

Победители AllStartup Weekend примут участие в шестимесячной инкубационной программе, проводимой в онлайн- и офлайн режимах.

Demium — испанский инкубатор, основанный в 2013 году в Испании. Он работает вместе с компанией-инвестором и инвестирует в таланты. Его цель — поддержка лучших профессионалов в реализации их успешных проектов с исключительно цифровой и технологической составляющей. Компания представлена ​​в пяти странах: Испании, Португалии, Греции, Украине и Польше.

Уроженец Закарпатской области Валентин Фречка основал стартап по изготовлению промышленной бумаги из опавших листьев. Уже сейчас в Харькове и Ровно из нее делают бумажные пакеты, которые выдерживают до 8 килограммов веса. Из такой бумаги можно еще делать лотки для яиц, подстаканники, коробки для ягод, бумагу для рисования и печати. А изобретатель и автор бота Harmix, который умеет сочетать музыку и видео, Назар Поночевный стал победителем конкурса от Ukrainian Startup Fund и получил приз в $25 тысяч.