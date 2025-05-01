Війна як левентик для бізнесу та ідеальний шторм для команд, — Надія Омельченко, "ІТ-Інтегратор"

Поточний рік розпочався для всіх підприємств технологічного сектору зі значних змін. “Великий прекрасний океан”, який відділяє нашого головного партнера з розвитку кіберстійкості українських приватних підприємств та державних установ, влаштував виробникам та постачальникам рішень з інформаційної та кібербезпеки в Україні справжній “ідеальний шторм”. Як використати енергію цієї стихії на користь команді та навчитися рухатися фактично у напрямку левентик (ситуація, за якої вітрильник опиняється у положенні проти вітру. — Ред.), розповідає віцепрезидентка найбільшого системного інтегратора України "ІТ-Інтегратор" та засновниця благодійного фонду "Фонд освітніх ініціатив" Надія Омельченко.

Ваша компанія і ви особисто у своїх інтерв’ю та публічних виступах завжди наголошуєте на важливості практичного застосування принципів сталості, зокрема і Глобальних цілей, у щоденній роботі команд технологічного сектору. Одним із цих принципів є сталі партнерства. Зараз ми бачимо, що гнучкість та стратегія "керованого хаосу" в усьому світі є чи не єдиною надійною стратегією виживання великих підприємств. Чи змінилися ваші підходи щодо стратегічного планування після 20 січня 2025 року?

— На жаль, останні пів року — рік відбуваються справжні тектонічні зміни у правилах ведення бізнесу. Те, що раніше забезпечувало нам позицію лідера на ринку, а саме DEI-політики, розбудова стратегічних публічно-приватних партнерств, підтримка освітніх ініціатив, сьогодні швидко знецінюється або потребує значних інвестицій, на залучення яких потрібен додатковий час. Тому так, як ви влучно зазначили, в одну секунду наша компанія і багато наших колег по ринку опинилися у позиції левентик. Проте, завдячуючи злагодженим та ефективним діям наших команд, ми все ж продовжуємо рух, долаючи перехід через фордевінд 2024-2025 років.

Які саме зміни відбулися у портфелі ваших проєктів останнім часом?

— Якщо говорити про бізнес, то критичним є насамперед напрям кібербезпеки для всіх без винятку підприємств України. На міжнародному рівні цей напрям багато в чому залежав від позиції США. Зараз ця підтримка повністю призупинена, і втрати від нереалізованих контрактів вимірюються надзвичайно великими сумами. Але набагато небезпечнішим є припинення супроводу систем замовників фахівцями з кібербезпеки, адже у цій сфері важлива не стільки апаратна чи програмна частина, скільки раннє та правильне реагування на кіберінциденти.

Чому кібербезпека важлива, напевно, після масштабних зломів РФ найбільших українських логістичних, банківських, телекомунікаційних мереж та державних сервісів уже не потрібно пояснювати. Також це стосується буквально кожного підприємця та найманого працівника. Адже якщо ви ФОП, мікро-, малий чи середній бізнес, ви і кожен ваш співробітник, що має корпоративну пошту та мобільний телефон, також є потенційним "вікном" для ворога як для входу в національні інформаційні системи, так і злочинів особисто проти вас. Також в останні місяці значно змінилися умови для розвитку DEI-політик у нашій країні та багатьох країнах світу. І якщо дехто наголошує на справедливості згортання зайвих акцентів на рівності прав меншин, людей з особливими потребами, дівчат та жінок тощо, то для України ця тенденція може бути смертельно небезпечною.

Не забуваймо, що сьогодні, коли багато чоловіків боронять незалежність нашої країни та багатьох демократичних країн Європи, саме українки тримають тил, наші виробництва, логістику, соціальну сферу, освіту та науку, а також захищають країну зі зброєю в руках. Усе це на рівні країни і на прикладі нашої компанії і є втіленням вчасно реалізованих DEI-політик. Цей тренд нам надзвичайно важливо зберегти і на майбутнє, коли з фронту повернуться сотні тисяч наших захисників та захисниць, що потребуватимуть політик рівності та підтримки на шляху повернення до мирного життя.

Так само, як просто зараз ми спостерігаємо значне падіння активності у наших волонтерських та благодійних ініціативах. Це також має непрямий зв’язок з відсутністю міжнародної підтримки та значним виснаженням власних активів наших підприємств-партнерів та донорів фонду. Для прикладу, з березня 2025 року майже зупинилися збори у наших благодійних проєктах "Незламна освіта", "Добраніч", "Очі яструба", які ми реалізовували у співпраці з БФ "Фонд освітніх ініціатив". Це великі національні проєкти, які вже понад три роки допомагають українцям боронити як фізичні, так і культурні кордони нашої країни. Що вже й казати про менш масштабні ініціативи допомоги.

Так, це справді "ідеальний шторм" для нашої країни і кожного українця. Можливо, ви маєте позитивні приклади, як справляється з ним ваша команда?

— Секрет нашої стійкості у досвіді та надійній підтримці одне одного. Ми вже розповідали раніше про принципи War Time CEO, які були нашою суперсилою на початку війни. Сьогодні на їхнє місце прийшла наша унікальна HR-система "5 стихій команди "ІТ-Інтегратор". Якщо коротко, то кожен з членів нашої команди та деяких партнерів пройшов короткий психологічний тест для визначення власних суперсил та зон розвитку. Ці дані допомогли нам органічно розподілити енергію кожного для роботи на підтримку важливих для країни соціальних та безпекових ініціатив.

Так, наприклад, разом з нашими партнерами від початку року ми вже проводимо власними силами та за підтримки Європейської Бізнес Асоціації масштабне Національне дослідження кіберстійкості компаній Cyber resilience 2025, авторкою методології якого я є; підтримуємо жінок ВПО у менторських проєктах "Мрій та Досягай", "Дівчата STEM" та Women For The Future; вдруге стали партнером національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Примітно, що всі ці соціальні ініціативи базуються саме на енергії та таланті лідерок нашої команди, і ми неймовірно пишаємося їхніми результатами.

Які напрями розвиватиме "ІТ-Інтегратор" у 2025 році?

— Наша галузь дуже прагматична. Ми завжди маємо знати всі ризики та тренди у розвитку інформаційних технологій, щоб бути на крок попереду запитів наших клієнтів та держави.

Тому сьогодні серед наших пріоритетних напрямів роботи:

Комплексний, всеохопний підхід до гарантування кібербезпеки. Починаючи від захисту від шкідливого коду на робочих місцях і до побудови Security Operations Center з акцентом на проактивність у боротьбі зі складними цілеспрямованими кібератаками. За усіма напрямами тісно співпрацюємо з провідними світовими виробниками рішень кібербезпеки і маємо власну команду кваліфікованих інженерів.

Сучасні рішення для побудови ІТ-інфраструктури. Ми пропонуємо повний комплекс робіт системної інтеграції, а саме: створення цілісної концепції ІТ-інфраструктури, послуги з проєктування, постачання, послуги з впровадження та технічний супровід після введення в експлуатацію. Технічна команда постійно шукає оптимальні рішення та вдосконалює свої навички, що дає змогу надавати найкращі пропозиції для наших замовників.

Рішення для зв’язку та роботи в умовах його відсутності у інших провайдерів. Сьогодні ми розгортаємо на базі продуктів Motorola унікальні для України, надійні та енергонезалежні комунікаційні мережі для безпеки та стійкості територіальних громад та міських служб, підприємств логістики, ритейлу, промисловості тощо.

Рішення для комплексного оснащення офісних та віддалених робочих місць у співпраці з Logitech та "Samsung Україна". Рішення на основі ШІ від провідних світових виробників.

Активний розвиток сервісної моделі надання ІТ-послуг в Україні.

І це лише невелика частина напрямів нашої роботи, про які ми можемо розповідати у публічному полі.

Будь-який шторм — це концентрація неймовірної енергії. Уміти перетворити її на корисну дію вашої команди — мистецтво СЕО всіх українських компаній, які працюють разом з нами в умовах війни.