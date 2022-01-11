"Vodafone Украина" хочет побороться с банками за клиентов в сельской местности

"Vodafone Украина" рассматривает варианты выхода на финтех-рынок в 2022 году, в частности для обслуживания клиентов в местности, где слабо развита банковская инфраструктура. Об этом в интервью изданию "Минфин" рассказала генеральный директор компании Ольга Устинова.

"Вариантов выхода на финтех-рынок много: можно выходить отдельным продуктом или же как вышел Sense от Альфа-Банка. Мы рассматриваем несколько моделей: собственные и партнерские сервисы", — отметила она.

Также руководительница "Vodafone Украина" допустила покупку для этого специализированных сервисов и компаний, однако в отношении видов деятельности на этом направлении заявила, что это является "один из главных секретов".

"Может быть все, что угодно, начиная от финансовых услуг и заканчивая страхованием. Страхование — один из самых очевидных для нас сервисов, потому что у нас есть собственный бизнес в ритейле — мы продаем гаджеты, которые, в том числе, страхуют. У нас есть точки прямого контакта с клиентами в наших магазинах", — добавила Устинова.

По словам гендиректора, сейчас компания находится в процессе принятия решения о том, как именно выходить на финтех-рынок, где имеются соответствующие ниши, и какие преимущества Vodafone будет иметь как мобильный оператор.

"У наших клиентов есть деньги на счету, и они могут использовать свои мобильные счета, например, для покупки развлекательного или обучающего контента. Это интересная тема, особенно в населенных пунктах, где не очень развита банковская инфраструктура, но есть молодежь, которая хотела бы иметь доступ к цифровому контенту. При помощи мобильного счета это сделать намного проще. Хотя есть ограничение по сумме одной операции и месячный лимит, который можно использовать", — отметила она.

Устинова при этом предположила, что наиболее удобными и популярными среди клиентов Vodafone были бы микроплатежи, такие как оплата парковки или проезда в транспорте.

"Из моего личного опыта: если я забываю кошелек дома, я не возвращаюсь, но если я забыла телефон, то это уже серьезно. Сейчас в телефоне все — от услуг до документов", — добавила она.

В то же время руководительница мобильного оператора дала понять, что компания озвучит конкретные планы лишь на финальной стадии, поскольку иначе очень многое могут повторить ее конкуренты.

"Вопрос в том, кто первый выйдет с новой услугой и займет ту или иную нишу. Тем более рынок уже перестал быть "на троих". Когда выходишь на смежные рынки, начинаешь конкурировать с банками, финансовыми и страховыми компаниями, которых в Украине сотни", — отметила Устинова.

Напомним также, что в ближайшие пару лет "Vodafone Украина" собирается привлечь 1 млн клиентов фиксированного интернета, для чего в прошедшем году купил телеком-оператора Vega.

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