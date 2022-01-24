WhatsApp внедряет двухфакторную аутентификацию

Разработчики WhatsApp планируют внедрить двухфакторную аутентификацию.

Как сообщает WABetaInfo, это ноу-хау касается настольной программы и веб-версии мессенджера.

По информации издания, WhatsApp предложит создать персональный PIN-код и добавить адрес электронной почты для более надежной защиты аккаунта.

Кроме этого, пользователи также могут отключить двухэтапную проверку в веб-версии или настольном клиенте мессенджера.

На сегодняшний день неизвестно, когда функция станет доступна для участников программы бета-тестирования, так как она все еще находится на ранней стадии разработки.

Напомним, в мессенджер WhatsApp добавили функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp уже появился новый вариант исчезающих сообщений. Функция позволяет настроить, через какое время будут исчезать сообщения.

Кроме того, мессенджер WhatsApp добавит новую функцию, которая позволит проводить криптовалютные транзакции. Это стало возможным благодаря интеграции криптовалютного кошелька Novi.