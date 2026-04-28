Логістичний ринок України навесні 2026: нові маршрути, виклики та можливості

Український логістичний ринок входить у 2026 рік із характерним парадоксом. Так, обсяги перевезень зростають, попит на складські площі б'є рекорди, але інфраструктура, кадри та безпекові ризики продовжують тиснути на галузь з усіх боків. Читайте на Delo.ua про те, як логістика в Україні адаптується до нових реалій і що це означає для бізнесу.

Внутрішня логістика

Перший місяць 2026 року дав чіткий сигнал, що внутрішній ринок живе і розвивається. Так, обсяги автомобільних перевезень у січні зросли на 8–12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найвищу активність було зафіксовано в центральних і західних регіонах, де автотранспорт забезпечує рух продовольства, аграрної продукції та товарів FMCG між складами і розподільчими центрами.

Залізничні перевезення теж тримають стабільний ритм. Понад 55–60% усього вагонного навантаження у січні формували аграрні вантажі та сировина для переробної промисловості. Основні потоки спрямовані між виробничими регіонами та центрами споживання, що підтримує попит на комбіновані логістичні перевезення.

Окремо варто виділити аграрний сегмент, адже він фактично тримає внутрішню логістику на плаву. У січні внутрішнє переміщення зернових і продуктів переробки оцінюється на рівні 2,5–3 млн тонн. Саме цей обсяг забезпечує стабільне завантаження як транспорту, так і складських потужностей по всій країні.

Складська логістика: дефіцит як нова норма

Логістичне забезпечення бізнесу дедалі більше залежить від якості та доступності складської інфраструктури. І тут картина неоднозначна.

Заповнюваність складів класу B та C у центральних областях перевищує 85%, а в окремих локаціях наближається до 90%. Для порівняння: нормальний показник вакантності для здорового ринку становить 5–7%. У Київському регіоні вільними залишається менше 1% площ, а у Львівському — менше 0,6%.

Дефіцит посилюється у кількох сегментах одночасно:

холодні склади, де пропозиція закриває потреби ринку максимум на 50%, що критично для фармацевтики та харчової галузі;

великі площі від 10 000 кв. м — попит з боку великих компаній стабільно перевищує пропозицію;

склади поблизу транспортних артерій у мегаполісах, адже дефіцит посилюється через зростання обсягів доставки останньої милі.

В цілому бізнес адаптується. Регіональні склади дедалі частіше використовуються як точки короткострокового зберігання та дистрибуції. Це скорочує витрати на транспортування і прискорює доставку кінцевому споживачу. Але є і зворотний бік — постійне зростання орендних ставок без суттєвого збільшення пропозиції.

Географія нових проектів

Відповіддю ринку на дефіцит стало нове будівництво. Найбільша концентрація нових проектів зосереджена на Київщині (близько 29% запланованих площ) та у Львівській області (24%). Ці два регіони разом формують до половини всього внутрішнього споживчого попиту на складські площі.

Серед інших перспективних напрямків для розвитку логістики в Україні:

Хмельницька та Вінницька області, як вузлові точки між західною та центральною частинами країни;

Волинська область, через кордон із Польщею, адже пропускні пункти на Львівщині вже не справляються з вантажопотоком;

Закарпаття, як майданчик для перевалки між європейською та українською залізничними коліями;

Одеська область, завдяки портам і потенціалу морського напрямку.

Загалом до 2030 року в Україні планується ввести в експлуатацію кілька мільйонів квадратних метрів нової складської нерухомості. Але реалізація цих планів прямо залежить від ситуації в країні.

Виклики, які нікуди не зникли

Логістика в Україні функціонує в умовах кількох системних обмежень, які не вирішуються швидко. Учасники ринку виділяють три основні блоки проблем.

Кадровий дефіцит

Водії виїжджають за кордон, молодь не поспішає в транспортну сферу, а компанії змушені конкурувати за персонал соціальними пакетами та гнучкими умовами праці. У відповідь ринок прискорює автоматизацію, від планування маршрутів до управління складськими процесами.

Енергетична нестабільність

Компанії встановлюють автономні генератори, сонячні панелі, переходять на енергоефективні рішення, і не з міркувань екології.

Деякі складські оператори підписали прямі контракти з виробниками децентралізованої генерації, щоб забезпечити незалежність об'єктів під час блекаутів.

Безпекові ризики

Обстріли руйнують складську інфраструктуру, страхування вантажів стає обов'язковим навіть для внутрішніх перевезень, а логістичні перевезення плануються з урахуванням актуальної ситуації на місцях.

Так, логістичне забезпечення стабільної роботи бізнесу сьогодні — це вміння планувати в умовах невизначеності. А також, закладати запас міцності там, де ринок цього ще не вимагає, але незабаром точно вимагатиме.