"Мотор Сич" начинает полеты из Киева в Николаев: стоимость билетов не радует

С 16 января авиакомпания "Мотор Сич" начинает полеты из Киева в Николаев. Стоимость билета составляет 1289 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны — Delo.ua) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Николаева в Киев будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятница и субботам.

Направление будет обслуживать самолет Ан-24.

Согласно данным сайта www.flymotorsich.com, стоимость билета из Киева в Николаев составляет 1289 гривен. Время в полете 1 час 10 минут.

Стоимость поездки из Николаева в Киев составляет уже 1308 гривен.

Отметим, что низкая загрузка привела к тому, что в конце июня Windrose совместила рейс Киев — Кривой Рог с рейсом Киев — Николаев. Самолет стал летать из Киева в Николаев с промежуточной посадкой в Кривом Роге для посадки и высадки пассажиров.

В октябре 2021 года в компании приостановили полеты на внутреннем маршруте Киев — Кривой-Рог из-за нерентабельности полетов. При этом стоимость билетов на этом маршруте составляла 800 грн.

Кроме того, авиакомпания Air Ocean Airlines закрыла маршрут Киев — Харьков, который действовал всего две недели.

Напомним, 30 октября 2021 года состоялся первый рейс регионального реактивного самолета Ан-148 украинского авиаперевозчика Air Ocean Airlines. Перелет был совершен по маршруту Киев — Николаев.