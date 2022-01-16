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Продажи электромобилей за год в Украине подскочили почти на 20%
В декабре 2021 года количество новых регистраций электромобилей в Украине впервые превысило отметку в 900 единиц – за месяц в стране было зарегистрировано 928 легковых электромобилей.
Как сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРАО) со ссылкой на Федерацию автопрома Украины, это в полтора раза больше, чем годом ранее, и на 7,7% больше результатов ноября.
Всего за 2021 год было зарегистрировано 8 тысяч 541 легковой электромобиль, что на 18,9% превышает результаты минувшего года.
При этом доля новых электромобилей выросла до 14,2% (год назад было 8,9%).Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации ФРАО, тройка лидеров осталась неизменной – Nissan, Tesla, Chevrolet, которые удерживают 55% рынка.
Эксперты отмечают, что почти все бренды нарастили продажи – кроме Tesla и Kia. В частности, Audi увеличила продажи вдвое, что позволило ворваться в десятку лидеров на 7 строчку.
Не смог удержаться в ТОП-10 Fiat, занимавшем в прошлом году четвертое место, в этом же году занял 12 позицию.
Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 моделей от 58 брендов.
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что в конце первого или начале второго квартала 2022 года в Украине начнет действовать программа субсидирования процентной ставки лизинга электромобилей.
Напомним, Инновационный парк UNIT.City вместе с BMW и MINI Украина объявили о запуске пилотного проекта аренды электромобилей для резидентов парка под названием U.Go.