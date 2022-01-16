Продажи электромобилей за год в Украине подскочили почти на 20%

В декабре 2021 года количество новых регистраций электромобилей в Украине впервые превысило отметку в 900 единиц – за месяц в стране было зарегистрировано 928 легковых электромобилей.

Как сообщает пресс-служба Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРАО) со ссылкой на Федерацию автопрома Украины, это в полтора раза больше, чем годом ранее, и на 7,7% больше результатов ноября.

Всего за 2021 год было зарегистрировано 8 тысяч 541 легковой электромобиль, что на 18,9% превышает результаты минувшего года.

При этом доля новых электромобилей выросла до 14,2% (год назад было 8,9%).

По информации ФРАО, тройка лидеров осталась неизменной – Nissan, Tesla, Chevrolet, которые удерживают 55% рынка.

Эксперты отмечают, что почти все бренды нарастили продажи – кроме Tesla и Kia. В частности, Audi увеличила продажи вдвое, что позволило ворваться в десятку лидеров на 7 строчку.

Не смог удержаться в ТОП-10 Fiat, занимавшем в прошлом году четвертое место, в этом же году занял 12 позицию.

Всего в 2021 году на рынке было представлено 200 моделей от 58 брендов.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что в конце первого или начале второго квартала 2022 года в Украине начнет действовать программа субсидирования процентной ставки лизинга электромобилей.

Напомним, Инновационный парк UNIT.City вместе с BMW и MINI Украина объявили о запуске пилотного проекта аренды электромобилей для резидентов парка под названием U.Go.