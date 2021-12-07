Работу киевского метрополитена продлят из-за футбольного матча

В ночь с 7 на 8 декабря работа столичного метрополитена будет продлена на один час из-за футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В ночь с 7 на 8 декабря в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь) работа метрополитена будет продлена в 1 час", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход, а после завершения матча возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", — подчеркивают в метрополитене.

Напомним, чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какими будут цены на проезд в транспорте в Киеве.

Ранее Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

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