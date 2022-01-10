Самолет "Мрія" повредил шасси при приземлении в Польше: из Украины на помощь вылетели специалисты (ВИДЕО)

Самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрія" повредил стойку шасси и пока не может вылететь из Польши. Госпредприятие "Антонов" отправило самолет на помощь, сообщает LIGA.net.

"Выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – заявили в ГП "Антонов".

Госпредприятие отправило в Польшу Ан-26 со специалистами, которые должны осмотреть и устранить неисправность, будут проверены и другие элементы.

В пресс-службе предприятия уверяют, что сотрудники могут оперативно отремонтировать "Мрію", в результате самолет совершит вылет.

Конкретные сроки ремонта пока неизвестны.

"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда прибудет на место", — добавили в пресс-службе.

Приземление самого большого в мире самолет Ан-225 "Мрія" опубликовал в Facebook-группе, посвященной самолету, польский споттер Блажей Батуг.

Приземление Ан-225

Ан-225 "Мрія" — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, способный взять на борт до 250 тонн. Он был создан в конструкторском бюро Антонова в конце 1980-х для многоразового космического корабля "Буран".

Напомним, что в апреле 2020 года самолет Ан-225 "Мрія" выполнил второй рейс из Китая в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А после вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан).

После планового технического обслуживания, которое длилось десять месяцев, самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрiя" отправился в очередной коммерческий рейс.