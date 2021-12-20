Skoda останавливает чешские заводы из-за дефицита чипов

Заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии, не будут работать с 23 декабря 2021 года до 10 января 2022 года, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это связано с нехваткой электронных комплектующих, от которой страдают автопроизводители всего мира.

Официальные рождественские выходные для сотрудников чешского автопроизводителя продлятся до 1 января 2022 года.

Остальные дни будут оформлены как вынужденный простой, во время которого работникам будут выплачивать 80% от зарплаты.

В результате этого спад производства компании в декабре составит до 25%. Пауза также скажется на наличии автомобилей марки Skoda в сети сбыта.

Напомним, в 2021 году автомобильные компании страдают от нехватки микросхем, из-за чего многие из них были вынуждены приостановить производство. В частности, в октябре в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.

Корпорация Sony приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10, который выпустили в августе.

В свою очередь один из мировых лидеров в сфере производства полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) заявил, что планирует поднять цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей.