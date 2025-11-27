Українські трамваї 2025: які міста оновлять рухомий склад?

У 2025 році оновлення трамвайного рухомого складу заплановане в Києві та Дніпрі. Хоча обсяги та конкретні дати поставок можуть коригуватися залежно від економічної ситуації та виконання міжнародних фінансових програм. Що саме планується для оновлення рухомого складу та в яких містах – читайте на онлайн-порталі Delo.ua , де завжди публікується актуальна інформація про бізнес, технології та економіку.

Де заплановано поставки нового транспорту

Незважаючи на складні умови, низка міст має чіткі плани або вже підтверджені контракти на оновлення трамвайного рухомого складу у 2025 році.

Це відбувається переважно завдяки фінансуванню від міжнародних партнерів, як-от Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), або за рахунок використання місцевих виробничих потужностей.

Київ: Закупівля українського виробництва

У столиці очікується поповнення парку. Раніше, у 2023 році, повідомлялося про закупівлю ще 8 нових трамваїв українського виробництва «Татра-Юг».

Хоча точні терміни їхньої поставки на 2025 рік залишаються невідомими, фінансування цих трамваїв здійснюється за кошти, надані Європейським інвестиційним банком. Згідно зі звітом КМДА, є кредит з боку ЄІБ під “Київський міський електротранспорт” на оновлення рухомого складу (включно з трамваями).

Дніпро: Ставка на місцевий хайтек

Дніпро планує суттєво модернізувати свій парк трамваїв за рахунок внутрішніх резервів. У 2025 році очікується поява першого низькопідлогового трамвая нового покоління. Так, перший трамвай має надійти до кінця цього року, а їх планують запускати на маршруті № 1.

Його виробництво налагоджується на місцевому заводі «Південмаш». А отже адміністрація міста продовжує підтримувати вітчизняного виробника та розвивати власні промислові потужності у сфері електротранспорту.

Львів: Альтернативна стратегія оновлення

Львів демонструє іншу, але ефективну стратегію оновлення трамвайного рухомого складу. Місто активно отримує вживані трамваї з Європи. Це більш швидкий та менш фінансово обтяжливий підхід, принаймні у короткостроковій перспективі. І це надає кілька переваг:

можна швидко замінювати найбільш зношений трамвайний рухомий склад,

вартість вживаних європейських трамваїв значно нижча за нові моделі,

закуплені трамваї з країн ЄС відповідають вищим стандартам комфорту та безпеки порівняно зі старими українськими моделями.

Так, Львів отримує вживані трамваї зі Швейцарі. Зокрема, місто отримало трамваї із Базеля: два приїхали, і загалом планується передача до 25 великих вагонів низькопідлогових +10 менших для запчастин до кінця 2025 року.

Також Львів вже отримав 12 KT4D трамваїв від Берліна, які почали курсувати. Крім того, за даними Львівської міськради, до кінця 2025 року місто очікує значне збільшення низькопідлогових вагонів: “до 40 вагонів більше, ніж у 2023 році”. Львів також планує списати деякі старі трамваї, зокрема 15 старих (моделі Tatra), щоб звільнити місце для нових або вживаних енергоощадних.

Оновлення трамвайного рухомого складу у 2025 році демонструє кілька різних, але взаємодоповнюючих підходів українських міст. Київ рухається шляхом закупівлі нових трамваїв з використанням міжнародного фінансування. Дніпро, своєю чергою, розвиває власне виробництво і поступово вводить сучасні низькопідлогові вагони. А Львів акцентує на швидкому та економному оновленні парку за рахунок якісних вживаних трамваїв із Європи.